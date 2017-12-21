اتجاهات جديدة لجمالكِ يحملها إليكِ العام 2018

في استقبال العام القادم ظهرت خطوطاً جديدة في مجال الماكياج وتصفيف الشعر. اعتمديها لتجديد شكلك فوراً ودون إنفاق مبالغ كبيرة، على أن تنسقي بينها وبين أزياء الموسم الجديد لتكتمل أناقتك وتفاجئين من حولك بإطلالة متجددة.

1- وجه خالٍ من الماكياج وشفاه متألقة:

يمكنك التخلي عن البلاشر الثقيل وظلال العيون البارزة هذا الموسم كل ما تحتاجين إليه هو أحمر الشفاه القرمزي. ولوضع اللون بدقة وثبات، املئي شفاهك بمحدد شفاه ذو لون مماثل للون أحمر الشفاه وضعي طبقة من أحمر الشفاه فوقه. أما لإبقاء التركيز منصباً على فمك، استخدمي حيلة خبراء الماكياج في الاكتفاء بوضع الماسكارا وإبراز الفم.

2- أظافرك باللون البنفسجي:

قد يكون الطقس الشتوي مثير للكآبة، إلا أن وضع طلاء أظافر باللون البنفسجي سيقلب الأمور رأسا على عقب! أضيفي الإشراق على ألوان ملابس الشتاء الداكنة بوضع طلاء ذو لون مبتكر على أظافرك.

3- ألوان جديدة لعينيك:

ما زالت العينين الدخانيتين رائجة في إطلالات هذا الشتاء. ولكن بدلا من الألوان الأساسية، يشمل ماكياج العينين لهذا الموسم تدرجات جديدة كاللون الباذنجاني، والرصاصي، والزيتي. وللحصول على هذه الطلة استخدمي عوداً قطنياً لتمرير لون ظلال العيون على طول خط الرموش السفلى. يمكنك أيضاً الاستعانة باللون الأرجواني الذي يتناسق بامتياز مع جميع ألوان العينين.

4- اعتمدي التسريحة المرفوعة:

تتميّز رفعة الشعر التي تتخذ شكل كعكة هذا الموسم بكونها منخفضة وفوضوية. احرصي على ألا تبدو وكأنك قمت بتصفيفها في الصالون، واسحبي بعض خصلات الشعر لتتدلى على جوانب وجهك لمنح كعكة الشعر لمسة طبيعية جذابة. يمكنك استخدام مستحضر يمنح الشعر الكثافة ثم رشي قليلا من السبراي لتثبيت كعكة الشعر ولكن دون أن تبدو جامدة جدا. ولا تنسي استعمال مستحضر" لحماية شعرك من مساوئ التصفيف المتكرر.

5- مدي خط الآي لاينر:

غيري شكل الآي لاينر هذا الموسم بما يناسب الموضة الرائجة عن طريق وضعه بما يشبه عيني القطة. جربي تمديد الآي لاينر للأعلى والخارج حوالي السنتيمتر من الزاوية الخارجية. إذا كانت يدك تهتز أثناء التطبيق، جربي استخدام آي لاينر على شكل ريشة وأريحي مرفقك على سطح ثابت.

6- استخدمي الظلال الذهبية والبرونزية:

إذا كنت غير مستعدة للتخلي عن ماكياج العينين الدخاني، حدثي طلتك هذا الموسم مع القليل من اللمعان. ولإضافة البريق على الزوايا الداخلية، ضعي ظلالاً برّاقة لمنح العينين الانعكاس وحددي خط العينين الداخلي بالأسود لمنح العين العمق. وإذا كنت تريدين استخدام اللمعان ولكن ترغبين تخفيفه في العمل، استبدلي الأسود بظلال عيون برونزية أو زيتية شفافة.

7- حافظي على ثبات تسريحتك:

عزّزي ثبات تسريحتكِ من خلال استخدام مستحضر خفيف يزيد الحجم على شعركِ الرطب وجففيه مع إنزال رأسك بحيث تجف الجذور بزاوية 90 درجة. ثم مشطي الشعر بالعكس باستخدام مشط ذو أسنان رفيعة على مسافة سنتيمترين من الجذور (يسمى هذا التمشيط العكسي). نعمي الجزء الأمامي من شعرك على المنطقة التي تم تمشيطها بالعكس. إذا كان شعرك دهنيا، رشي عليه شامبو جاف أما إذا كان ينسدل بسرعة ولا تثبت تسريحته ضعي عصابة للرأس أو وشاح لتثبيته من الأسفل.

8- عزّزي حجم شعركِ:

الشعر ذو الحجم الكبير مهم. وللحصول على تموجات كبيرة حيوية، استخدمي جهاز تمويج الشعر وابدئي من الأسفل حتى الأعلى. ثم اقلبي الشعر وفككي حلقات الشعر باستخدام أصابعك واسحبيها لمسافة سنتيمترين أو ثلاثة من الجذور. ولكن من المهم أن يكون أعلى الشعر أكثر تسطحا من الجوانب.

9- اعتمدي الحاجبين العريضين:

الحجم الكبير رائج هذا الموسم خاصة حين يتعلق الأمر بقوس الحاجب. تخلي عن الملقط واملئي مناطق الفراغ في حاجبيك باستخدام قلم حواجب مماثل للون شعرك. ولكي لا يبدو حاجبك كأنه مرسوما، امزجي اللون بشعر حاجبك الطبيعي باستخدام فرشاة ماسكارا نظيفة ضعي نقاط صغيرة من الكونسيلر السائل أو المستحضر المضيء على عظمة الحاجب لإخفاء الشعرات المتطايرة.

10- لوني شفاهك بالأرجواني:

لا تزال الألوان الداكنة وخاصة الأرجوانية والبنفسجية رائجة هذا الموسم. فإذا كنت تشعرين بالجرأة ضعي اللون مباشرة على شفاهك من الأنبوب. وإذا شعرت بالتردد، استخدمي إصبعك لضغط اللون بالتدريج على شفاهك بحيث تضعين درجة اللون المطلوبة. أضيفي ظلال عيون ذهبية لامعة إلى الزوايا الداخلية لعينيك لتبدي أكثر رقيا.