نجمات 2017 في 10 إطلالات لا تُنسى

بعض إطلالات النجمات تبقى راسخة في الأذهان رغم مرور الوقت عليها. وقد كان العام 2017 زاخراً بمجموعة من هذه الإطلالات التي شكّلت حديث الناس ونقّاد الموضة. تعرّفوا معنا فيما يلي على 10 إطلالات اعتمدتها النجمات على البساط الأحمر في هذا العام ويصعب نسيانها بسهولة.

- إيل فانينغ بثوب من Rodarte:

تألّقت النجمة الأميركية إيل فانينغ على البساط الأحمر لمهرجان كان السينمائي بإطلالة من وحي أزياء الأميرات حملت توقيع دار Rodarte الأميركية. وقد تمّ تنفيذ ثوبها العاري الكتفين بخامة التول ذات اللون الليلكي الباستيلي، ونسّقته مع مجوهرات من الماس واللؤلؤ لتكتمل إطلالتها الأميرية.

- إما ستون بثوب من Givenchy:

ظهرت النجمة الأميركية إما ستون بثوب ذهبيّ لافت في حفل توزيع جوائز الأوسكار للعام 2017. وقد حمل ثوبها توقيع Givenchy Haute Couture، وتميّز بتطريزه الغنيّ في القسم الأعلى وشراريبه في القسم الأسفل منه. أما لونه الذهبي فتناسق بامتياز مع مجسّم جائزة الأوسكار التي حصلت عليها هذا العام.

- كيرا نايتلي بثوب من Valentino:

إطلالة أميريّة ظهرت بها النجمة البريطانية كيرا نايتلي مؤخراً. فقد تألّقت بثوب من التول باللون البيج العاري زيّنته شرائط طويلة من الساتان باللون الأخضر. حمل هذا الثوب توقيع دار Valentino، وهو من مجموعتها الخاصة بموسم ربيع وصيف 2018.

- بينيلوبي كروز بثوب من Versace:

تألّقت النجمة الإسبانية بينيلوبي كروز في حفل توزيع جوائز "البافتا" للعام 2017 بثوب حمل توقيع دار Versace الإيطالية. تميّز هذا الثوب بنسيجه المصنوع من سلاسل معدنيّة ذهبيّة، والذي التفّ بأناقة لافتة حول قوامها الرشيق.

- كايت ميدلتون بثوب من Alexander McQueen:

من الصعب جداً نسيان هذا الثوب الذي اختارته دوقة كامبريدج كايت ميدلتون لحضور حفل توزيع جوائز "البافتا" للعام 2017. حمل هذا الثوب توقيع دار Alexander McQueen وتميّز بأكتافه العارية وطبعة الأزهار المنعشة التي زيّنته.

- بري لارسون بثوب من Oscar de La Renta:

تألّقت النجمة الأميركية بري لارسون في حفل توزيع جوائز الأوسكار للعام 2017 بثوب أسود عاري الكتفين حمل توقيع دار Oscar de La Renta. تميّز هذا الثوب بخامته المخمليّة الكلاسيكية وبتصميمه المزيّن بكشاكش كبيرة انسدلت من الخصر وصولاً إلى ذيله.

- ليلي روز ديب بثوب من Chanel:

تألّقت العارضة ليلي روز ديب في حفل Met Gala 2017 بثوب عاري الكتفين باللون الوردي حمل توقيع دار Chanel وتميّز بتطريزه على شكل ورود الكاميليا التي زيّنت الكتف وأعلى الصدر.

- سيننا ميللر بثوب من Gucci:

المعروف عن النجمة البريطانية سيننا ميللر أنها معجبة بأزياء دار Gucci الإيطالية. وقد ظهرت سيننا في إحدى مناسبات هذا العام بثوب أزرق حمل توقيع هذه الدار وتميّز بتطريزاته الذهبيّة اللافتة.

- كلير فوي بثوب من Erdem:

اختارت الممثلة البريطانية كلير فوي الظهور في حفل توزيع جوائز Golden Globes بثوب معدنيّ حمل توقيع Erdem تميّز بلونه الزهري وتزيّن بحزام من الساتان باللون الأزرق الهادئ.

- إيما واتسون بثوب من Emilia Wickstead:

اختارت النجمة البريطانية إيما واتسون أن تلعب هذا العام دور أميرة من أميرات ديزني، مما دفعها إلى اختيار هذه الإطلالة الأميريّة باللون الأزرق التي حملت توقيع المصممة البريطانية Emilia Wickstead.