8 مشروبات هي الأفضل للبشرة

نحن نعرف أن جمال البشرة وإشراقها يرتبطان بشكل مباشر بالعناية التجميلية الدوريّة التي نقدّمها لها، وبتبنّي نظام غذائي متوازن. ولكن هل تعلمون أن المشروبات التي نتناولها تلعب دوراً في هذا المجال أيضاً، فهي تؤثر في تعزيز متانة البشرة وتحافظ على إشراقها كما تؤخر ظهور علامات الشيخوخة. تعرّفوا فيما يلي على 8 مشروبات هي الأفضل لبشرتنا.

1- الماء:

تشكّل بشرتنا حوالى 16 بالمئة من وزن الجسم وهي تحتوي على 20 بالمئة من كمية المياه الموجودة في جسمنا. ولذلك فإن شرب كمية كافية من الماء يحافظ على مستوى الرطوبة في البشرة ويحميها من الجفاف وفقدان الحيوية. مما يفرض علينا المواظبة على استهلاك ليترين من الماء يومياً للحفاظ على نضارة بشرتنا وشبابها.

2- الشاي الأخضر:

يساهم تناول الشاي الأخضر بانتظام في تعطيل مفعول أنزيم يسبّب ظهور البقع الداكنة ويُسرّع آلية شيخوخة البشرة. ولذلك فهو مضاد فعّال لشيخوخة البشرة وجميع أنسجة الجسم الأخرى.

3- عصير الكرنب:

يتميّز نبات الكرنب المعروف أيضاً باسم Kale بغناه بمضادات الأكسدة التي تنشّط البشرة وتحافظ على متانتها. وإذا كان تطبيق الكريمات والأمصال الغنية بخلاصة هذه النبتة على البشرة مفيد جداً، فإن تناول عصير الكرنب يعطي فائدة إضافية في مجال تأخير ظهور علامات الشيخوخة.

4- شاي الماتشا:

يتميّز شاي الماتشا الصيني بكونه مضاد قويّ للأكسدة، فهو يحمي البشرة من الجذيرات الحرة المتواجدة في الأجواء المحيطة بنا. يساعد تناول شاي الماتشا في محاربة ظهور الخطوط الرقيقة والتجاعيد، وهو من أكثر المشروبات الصحيّة رواجاً حالياً.

5- شاي النعنع الأخضر:

يشكّل شاي النعنع الأخضر وسيلة فعّالة لمحاربة حب الشباب الذي يظهر عند البالغين. ويؤكد خبراء العناية بالبشرة عن المفعول الوقائي لهذا الشاي في مجال حماية البشرة من ظهور هذه المشكلة التجميلية المزعجة.

6- الماء المخلوط بعصير الليمون:

العديد منّا سبق أن جرّب فوائد الماء المخلوط بعصير الليمون في مجال تسهيل عمليّة الهضم وتنقية الجسم من السموم. ولكن هل تعلمون أن لهذه الخلطة فوائد في مجال تنقية البشرة وحمايتها من مخاطر الأشعة ما فوق البنفسجيّة بفضل وجود الفيتامين C.

7- الماء المدعّم بالكولاجين:

يُعتبر الكولاجين نوعاً من أنواع البروتين الليفي الذي يدخل في تركيبة أنسجتنا بشكل عام وبشرتنا بشكل خاص. وبما أن إنتاجه يقلّ مع التقدّم بالسن فإن تناول الماء المعزّز بالكولاجين ممكن أن يعوّض النقص في هذه المادة مما يساعد في الحفاظ على شباب البشرة لأطول فترة ممكنة.

8- شاي الكركم:

يشكّل الكركم أحد المكوّنات التي يكثر استعمالها في مجال الغذاء الصحي نظراً لفوائده المتعددة. أما شاي الكركم فيتمتع بفوائد مضادة للالتهابات ومنقيّة للبشرة مما يحافظ على نضارتها وإشراقها.