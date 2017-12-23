هذه التمارين الرياضية تساعد بالحفاظ على شباب وجهكِ

إن القيام بهذه التمارين البسيطة وحركات التدليك كل يوم يجعلك تبدين أكثر شبابا. ولا يهم إذا كان ذلك في الصباح أو المساء، المهم هو اختيار وقت ومكان تشعرين فيهما بالراحة والهدوء، بعد ذلك اتخذي وضعية مريحة، سواء كُنتِ واقفة أم جالسة (بحيث يكون ظهرك مستقيما وكتفيك مرتاحتان ورأسك مستقيما) أو حتى مستلقية، المهم أن تكوني مسترخية بقدر الإمكان.

قبل التدليك، ضعي كريما مرطبا لتليين الأنسجة أو منتج مصمم خصيصا للمنطقة المراد معالجتها (جل مضاد للدوائر السوداء، مصل يشد البشرة...). أخيرا تنفسي بعمق 5 مرات، ثم ابدئي بالتمارين التالية:



- لشباب العينين:

- لتنعيم التجاعيد حول زوايا العين الخارجية وتلطيف شكل الجفون المتدلية (السفلية والعليا):

أغلقي عينيك، بحيث يكون الجفنين مرتاحين أي دون الشد عليهما، ثم وجهي عينيك الاثنتين معا في نفس الوقت نحو الأنف. ظلي كذلك لمدة خمس ثوان. ثم افتحي عينيك ببطء وثبتي نظرك على نقطة معينة أمامك. كرري خمس مرات.

- للتخفيف من الدوائر السوداء والانتفاخ:

ضعي أصبعي البنصر بشكل مائل تحت الجفنين السفليين، على مستوى تفاحتي الخدين، ثم اسحبي بلطف نحو الأسفل مع محاولة إغلاق العينين بقوة.

- لتلطيف الخطوط بين الحاجبين:

ضعي إصبعي الوسطى والبنصر في وسط الحاجبين مع محاولة السحب بلطف نحو الصدغين، ثم حاولي إغلاق العينين بقوة. حافظي على هذا الوضع خمس ثوان. كرري خمس مرات. وبين التمارين يمكنك إراحة العين عن طريق الربت بلطف بأطراف الأصابع على مدار العين.

- لنضارة الابتسامة:

- لملء الشفتين:

أغلقي الفم وامسكي شفاهك بين السبابة (من الأعلى) والإبهام (من الأسفل) ثم قومي بقرص الشفتين بلطف من منتصف الشفاه باتجاه الزوايا. عودي إلى منتصف الشفاه وابدأي من جديد وكرري لمدة دقيقتين.

- لتلطيف الخطوط المحيطة بالأنف:

قومي بحركات قرص صغيرة وقوية ولكن لطيفة، بين السبابة والإبهام، على طول الخطوط المحيطة بالأنف، مع البدء من أسفل والصعود نحو أعلى فتحتي الأنف لمدة دقيقتين.

- لتقوية عظمتي الخدين:

ابدأي من زاوية الشفاه واصعدي نحو تجويف الخد ثم نحو المحيط الخارجي لتفاحتي الخدين بحركات متلاحقة بطرف الإبهام. كرري عدة مرات باتباع نفس المسار (دقيقتين كحد أدنى) وانهي التدليك عن طريق الضغط على نقطة الضغط، على كل جانب من الوجه، عند الجزء العلوي من الأذن، بحيث تكون يديك على رأسك. أغلقي العينين واسترخي مع التنفس بعمق.

- للحفاظ على استدارة الوجه:

- للتخلص من الذقن المزدوج:



انطقي الحرف X مع المبالغة في النطق ومع سحب زوايا الشفاه إلى أقصى حد إلى أن تشعري أن كل عضلات وأوتار الرقبة مشدودة. حافظي على هذا الوضع خمس ثوان وكرري خمس مرات. وبين كل مرة تنطقين فيها حرف X أرخي الفم عن طريق زم الشفتين للأمام على شكل "O" بلطف عدة مرات.

- لإعادة رسم تدويرة الوجه:

ضعي إصبعي الإبهام تحت الذقن ثم افتحي الفم مع دفع الفك السفلي نحو الأسفل بحيث يكون هناك مقاومة قوية مع أصبعي الإبهام. حافظي على هذا الوضع خمس ثوان وكرري خمس مرات.

- لرفع عظمتي الخدين: ضعي كامل اليدين وهما مفرودتان على كل جانب من الوجه، انطقي حرف "i" مع شد الأسنان وسحب زوايا الفم إلى أقصى حد. ثم شدي الجلد نحو الأذنين. حافظي على هذا الوقع خمس ثوان وكرري خمس مرات.