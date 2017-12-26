إطلالتك في وداع 2017 من وحي تصاميم ريم عكرا الجديدة

إذا كنت تبحثين عن أفكار جديدة لإطلالتكِ في احتفالات نهاية العام، ندعوك لمتابعة أحدث مجموعات ريم عكرا واكتشاف أفكار مبتكرة لأزيائك في سهرة وداع العام 2017.

تُعرف، المصممة اللبنانية المقيمة في نيويورك، ريم عكرا بأثوابها الرائعة التي تحلم العرائس باقتنائها وتتهافت على ارتدائها النجمات العالميات على البساط الأحمر. وهي تفاجئنا في مجموعتها الجديدة الخاصة بما قبل خريف 2018، بمقاربة جديدة لمفهومها الخاص بالموضة اتخذ شكل 36إطلالة خرجت من خلالها المصممة عن خطّها المعتاد في مجال الأزياء.

فقد جاءت مجموعة عكرا الجديدة أكبر من مجموعاتها السابقة. وقد حرصت المصممة على أن تكون أزياؤها انتقالية بين فصلين مما يسمح باعتمادها في مختلف الفصول. ومن المنتظر أن تحقّق هذه المجموعة أيضاً النجاح الذي يرافق عادةً تصاميم ريم عكرا منذ العام 1977، تاريخ دخولها مجال تصميم أثواب الزفاف والأزياء الجاهزة. حيث عُرفت منذ ذلك الحين بتطريزها الدقيق ومهارتها في تقديم تصاميم تلبّي متطلّبات المرأة العصرية في مجال الأناقة.

اللون الزهري خيّم على العديد من إطلالات هذه المجموعة. وقد اختلطت رقّته في بعض الأزياء مع جرأة الأحمر، كما ظهرت بعض التصاميم بألوان الأزرق، والأصفر، والأسود، والبنفسجي الذي تمّ اعتماده كلون أساسي للعام 2018.

قالت عكرا في التعريف عن هذه المجموعة: "ركّزت على التصاميم المريحة التي لا تُثقل الإطلالة مع الحفاظ على الطابع الرومانسي الأنيق". وقد تجلّت الرومانسية في التطريزات والعقد التي زيّنت الأزياء بأساليب مبتكرة تبتعد عن الطابع الكلاسيكي لهذا التفصيل الأنثويّ المميّز. تعرّفوا على أجمل تصاميم ريم عكرا لما قبل خريف 2018.