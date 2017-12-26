هذا ما أنفقته كايت ميدلتون على أزيائها في2017

المعروف عن دوقة كامبريدج كايت ميدلتون أنها واحدة من أكثر النساء أناقةً في العالم. ولكن يبدو أن الحفاظ على هذه الأناقة مكلف جداً، وأكبر دليل على ذلك أن المبلغ الذي أنفقته على أزيائها خلال العام 2017 جاء أعلى بكثير مما اعتادت أن تنفقه خلال الأعوام الماضية. وذلك رغم أنه معروف عنها أنها لا تتردد بالظهور بالإطلالة نفسها بأكثر من مناسبة.

تشير التقارير إلى أن كايت ميدلتون أنفقت أكثر من 160ألف دولار على إطلالاتها الجديدة في هذا العام. تعرّفوا فيما يلي على أغلى الأزياء التي ارتدتها.

1- أغلى إطلالة اعتمدتها كايت كانت خلال زيارتها إلى باريس في شهر آذار/مارس الماضي عندما ظهرت بأزياء وإكسسوارات حملت توقيع دار Chanel الفرنسية. وقد تألقت بتايور من التويد الكحلي وحقيبة باللون البرغندي، حيث بلغت كلفة إطلالتها 17277$.

2- ظهرت كايت في حفل زفاف شقيقتها بيبا خلال شهر أيار/مايو الماضي بإطلالة باللون الزهري المبودر. وهي تألّقت بثوب حريري من دارAlexander McQueen وقبّعة من Jane Taylor، بلغت كلفتهما 14014$.

3- في شهر شباط/فبراير الماضي، تألقت كايت في حفل توزيع جوائز Bafta Awards بثوب أسود عاري الكتفين وحقيبة من دار Alexander McQueen. وقد بلغت كلفة إطلالتها 10605$.

4- خلال شهر آذار/مارس الماضي، لبّت كايت دعوة إلى حفل عشاء بثوب طويل باللون الفضي حمل توقيع Jenny Packham وبلغ سعره 5570$.

5- في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ظهرت كايت خلال حفل موسيقي بمدينة لندن، بثوب سهرة طويل باللون الأزرق من دار Jenny Packham بلغ سعره 4684$.

6- خلال شهر حزيران/يونيو تألّقت كايت خلال سباق Royal Ascot الشهير بثوب من الدانتيل باللون العاجي من دار Alexander McQueen بلغ سعره 4358$.

7- في شهر حزيران/يونيو وصلت كايت إلى إحدى المناسبات في العاصمة البريطانية لندن مرتديةً ثوباً بألوان الأسود والأبيض والأحمر تزيّن بأزرار ذهبيّة كبيرة وحمل توقيع دار Gucci الإيطالية. وقد بلغت كلفة إطلالتها 2863$.

8- في شهر شباط/فبراير وصلت كايت إلى إحدى المحاضرات حول الصحة النفسيّة بتايور باللون البنفسجي من دار Oscar de La Renta الأميركية بلغ سعره 2360$.

9- خلال شهر آب/أغسطس ظهرت كايت في زيارة إلى الحديقة التذكارية الخاصة بالأميرة ديانا بثوب أخضر تزيّن بالأزهار حمل توقيع دار Prada وبلغ سعره 2340$.

10- في شهر نيسان/أبريل الماضي وصلت كايت إلى حفل مسرحي بثوب باللون البرغندي من Marchesa بلغ سعره1597$.