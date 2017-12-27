هذا أفضل روتين جمالي يحمي بشرتكِ في الشتاء

تختلف حاجات بشرتكِ مع حلول الشتاء عن متطلّباتها في الفصول الأخرى. اكتشفي فيما يلي ما تفتقده بشرة وجهكِ وجسمكِ في هذا الموسم وكيف تؤمنين لها حاجاتها مما يضمن حمايتها من الاعتداءات الخارجية المنوّعة.

- عناية خاصة ببشرة الوجه:

استبدلي المرطّب الخفيف الذي تستعملينه صيفاً بآخر يحتوي في مكوّناته على الغليسيرين، والصبّار، والفيتامين.E واستعيني بمصل يغذّي بشرتكِ بالعمق لتصبح ممتلئة وصحيّة. يمكنكِ أيضاً اللجوء إلى الترطيب الداخلي للبشرة عن طريق تناول المكمّلات الغذائية الغنيّة بالأوميغا3، أما إذا كنت ترغبين بالحصول على الأوميغا3 عن طريق الغذاء فننصحكِ بإدراج الأسماك، وعصائر الخضار الخضراء الطازجة، والمكسرات في نظامكِ الغذائي.

- عناية خاصة ببشرة الجسم:

إن المبالغة بالاستحمام ستجعل بشرة جسمكِ أكثر جفافاً نتيجة إزالة الزيوت الطبيعية الحامية للجلد. ولذلك ننصحكِ باستعمال غسول مرطّب للجسم وبتطبيق حليب أو كريم مرطب على البشرة بعد الاستحمام مباشرةً، فذلك يساعد على حبس الرطوبة داخل البشرة وحمايتها من الجفاف.

- ساعدي بشرتكِ على التجدد:

احرصي على تقشير بشرة وجهكِ مرة أسبوعياً بعد الاستحمام مباشرة أي عندما تكون مسامها مفتوحة تحت تأثير بخار الحمام. تجنبي المقشّر الذي يحتوي على حبيبات كاشطة تكون قاسية على البشرة واختاري ذلك الذي يحتوي على حبيبات دائرية الشكل تخلص البشرة من الخلايا الميتة دون إلحاق الأذى بها. أما بالنسبة لبشرة جسمكِ فاستخدمي المقشّر مرة أو مرتين أسبوعياً لتحفيز الدورة الدموية والسماح لمستحضرات الترطيب بالتغلغل بسهولة في طبقات الجلد.

- حافظي على بشرة مخمليّة:

هذه الخطوات البديهية كفيلة بتأمين حصولك على بشرة مخمليّة والحفاظ على هذه النتيجة طوال أيام العام:

1- يشكّل تنظيف البشرة الخطوة الأساسية لحمايتها من مخاطر بقاء الماكياج عليها. احرصي على استعمال مستحضر منظّف يناسب طبيعة بشرتكِ صباحاً ومساءً للحفاظ على نضارتها الدائمة.

2- يمكنكِ استبدال مستحضر التقشير الذي تستعملينه بمقشّر طبيعيّ خفيف تحضرينه بنفسكِ. يكفي أن تمرري على بشرتك الرطبة مقدار ملعقة كبيرة من السكر أو دقيق الشوفان لتحصلي على المفعول المقشّر المطلوب.

3- واظبي على استخدام الأقنعة المرطبة بعد تقشير بشرتكِ، على أن تدلّكي وجهكِ بزيت اللوز الحلو قبل وضع القناع. يمكنكِ الاستعانة بقناع الموز والأفوكادو أو قناع اللبن إذا لم يكن لديك قناعاً مناسباً لنوع بشرتكِ.

4- احرصي على أن تبقى بشرتكِ مرطّبة طوال ساعات النهار والليل بواسطة المستحضرات المناسبة لطبيعتها. كما يمكنكِ أن تحضّري بنفسكِ خليطاً مرطّباً من خلال خلط ماء مقطّر مع عدة قطرات من خلاصة البابونج أو زيت الورد الأساسي. على أن تضعي هذا الخليط في زجاجة قابلة للرش وتخضّيه بلطف قبل كل استعمال. رشّي منه على وجهكِ عدة مرات في اليوم للحفاظ رطوبة وانتعاش بشرتكِ.

5- لا تهملي تطبيق مستحضر الحماية من الشمس، استخدميه بدرجة حماية 30SPF في الشتاء و50SPF في الصيف. على أن تطبّقيه قبل 15 دقيقة من الخروج حتى تمتصه البشرة بفعالية.

6- واظبي على شرب 8 أكواب من الماء يومياً للحفاظ على مرونة البشرة ورطوبتها الطبيعيّة. وابتعدي قدر المستطاع عن التوتر والإجهاد، فعلاماتهما ستبدو واضحة على وجهكِ مهما كانت درجة العناية ببشرتكِ.