هذا ما يفعله بيكربونات الصوديوم بالبشرة والشعر

ترتبط شهرة بيكربونات الصوديوم بفوائده المتعددة في مجالات التغذية، والصيدلة، والطب، والتنظيف. فهو مكوّن صديق للبيئة، ذو ثمن بخس تمتّد استعمالاته إلى مجالات مختلفة في حياتنا اليومية. كما أنه مكوّن غير مؤذٍ للصحة، لا يتمتع بأي تأثيرات سامة ولا يسبب أي حساسية. وهو قابل للتحلل في الطبيعة، ولا يحتوي على أي مواد حافظة.

ولكن هل تعلمون أن بيكربونات الصوديوم هو أيضاً حليف مثالي لجمال البشرة والشعر نظراً لخصائصه المنظّفة، والمرمّمة، والمانحة للحيوية والإشراق. إليكم فيما يلي أبرز استعمالات هذه البودرة البيضاء في المجال التجميلي:

- هو مقشّر طبيعي للوجه والجسم

يتميّز بيكربونات الصوديوم بمفعول مقشّر طبيعي قادر على إزالة الخلايا الميتة التي تخفي إشراق البشرة. يكفي خلط 3ملاعق كبيرة من هذا المستحضر مع ملعقة كبيرة من الماء، وفرك هذا الخليط على البشرة لبضع دقائق قبل إزالته بقطعة رطبة من القطن للحصول على بشرة صحيّة ناعمة.

- هو منعّم اليدين

تعاني بشرة اليدين من الاعتداءات المختلفة نتيجة احتكاكها المستمر بالماء ومواد التنظيف. حضّري خليطاً من ملعقتين من بيكربونات الصوديوم وملعقة من العسل وافركي بها يديكِ وأظافركِ للحصول على بشرة حريرية ناعمة.

- هو مزيل للروائح الكريهة

يتمتع بيكربونات الصوديوم بفعالية كبيرة في إزالة الروائح الكريهة وآثار التعرّق. يكفي إضافة نصف فنجان من هذا المستحضر إلى ماء الاستحمام للتخلص من هذه المشكلة المزعجة.

- هو محارب لحب الشباب

للتخلص من الآثار المزعجة لحب الشباب يكفي تحضير عجينة من بيكربونات الصوديوم وعصير الليمون لتطبيقها مباشرةً على البثور. على أن يتم الاستعانة بهذا العلاج في الليل لأن التعرّض للشمس عند تطبيقه ممكن أن يسبب ظهور بقع داكنة على البشرة.

- هو مزيل للزيوان

يتميّز بيكربونات الصوديوم بفعالية كبيرة في مجال علاج الزيوان الذي يظهر على المنطقة الوسطيّة من الوجه، كونه يساعد على تنظيف المسامات من الأوساخ والإفرازات وبقايا الماكياج المترسخة فيها بالعمق. يكفي خلط ملعقة من بيكربونات الصوديوم مع القليل من الحليب السائل وتطبيق هذا القناع على البشرة لمدة 15 دقيقة قبل غسله بالماء الفاتر لاستعادة بشرة نظيفة ومشرقة.

- هو يعالج مشكلة الشعر الدهني

للتخلص من مشكلة الشعر الدهني، استفيدوا من فوائد بيكربونات الصوديوم الذي سيساعدكم في تنظيف الشعر الدهني وإنعاشه. يكفي أن تضيفي ملعقة من هذا المستحضر إلى كمية الشامبو التي تستعملينها عادةً على أن تتركي الشامبو على شعركِ بضع دقائق أكثر من المعتاد قبل شطفه بالماء البارد والمواظبة على استعماله بشكل دوريّ للحصول على النتائج المرجوّة.

- هو سرّ الحصول على شعر صحيّ ولامع

يشكّل بيكربونات الصوديوم والخل حليفين مثاليين لتنظيف الشعر بطريقة طبيعية والحفاظ على حيويته ولمعانه. فإذا كان البيكربونات ينظّف الشعر بالعمق ويخلّصه من الشوائب والإفرازات الدهنية، يقوم الخل بتأمين توازن نسبة الحموضة في الشعر ويعيد إليه اللمعان، والنعومة، وسهولة التسريح.

يكفي أن تخلطي ملعقة من بيكربونات الصوديوم مع 4ملاعق من الماء وتطبيق الخليط على الشعر، ثم قومي بخلط ملعقة من خل التفاح مع فنجان من الماء وتطبيق هذا الخليط فوق خليط البيكربونات من الجذور حتى الأطراف. طبّقي هذا العلاج يومياً على شعركِ لمدة أسبوع ثمّ واظبي على استعماله مرة أو مرتين أسبوعياً حسب الحاجة للحفاظ على صحة الشعر ولمعانه.