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هذه هي التسريحات المفضلة بالنسبة للنجمات العربيات

المصدر: العربية.نت - رانيا لوقا
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إذا كنت تبحثين عن #تسريحة متجددة تعتمدينها في #حفل_رأس_السنة، نقترح عليكِ الاطلاع على أحدث #إطلالات_النجمات واختيار واحدة من هذه التسريحات التي اعتمدنها مؤخراً:

- الإطلالة الريترو كانت المفضّلة بالنسبة للنجمة المصرية #أنغام، وقد اعتمدتها مع ثوب من الدانتيل باللون الأسود ومجوهرات ماسيّة.

- تسريحة الشينيون المرتفعة كانت الخيار المفضّل بالنسبة للنجمة #نجوى_كرم التي حرصت على أن تبدو رفعة شعرها طبيعيّة وأن تحافظ على بعض الخصلات المنسدلة حول الوجه.

- النجمة التونسيّة #درّة_زرّوق اختارت تسريحة مبتكرة تزيّنها الضفائر عند أعلى الرأس وعلى الجانبين للحصول على إطلالة عصريّة لافتة.

- اختارت النجمة اللبنانية #نانسي_عجرم تسريحة ذيل الحصان الجانبيّة التي أضافت المزيد من النعومة والدلال إلى إطلالتها.

- تفضّل النجمة الإماراتية #أحلام شعرها الأسود الطويل مالساً في القسم العلويّ منه
لتلتفّ خصلاته بشكل عريض في القسم الأسفل منه.

- اعتمدت النجمة المغربيّة #سميرة_سعيد في أحدث إطلالاتها التلفزيونية على تسريحة الشعر الملتفّ نحو الخارج من وحي موضة ثمانينيّات القرن الماضي. وهي تسريحة كلاسيكيّة تمّ تنفيذها بأسلوب عصريّ محبّب.

- اختارت النجمة اللبنانية #نوال_الزغبي الغرّة التي تزيّن وسط الرأس مع غرة منسدلة على أطراف العينين ولفّ الخصلات بشكل عريض لإبراز التباين بين لوني شعرها البني والأشقر.

- حرصت النجمة المصريّة #نيللي_كريم على تزيين تسريحتها بأكسسوار لافت أضفى عليها لمسة من التميّز.

- اختارت النجمة اللبنانية #سيرين_عبدالنور تسريحة الشعر المجعّد مع غرّة جانبيّة للحصول على طلّة متجددة تبتعد عن الصورة الكلاسيكية التي اعتادت الظهور بها.

- نسّقت النجمة المصرية #شيرين_عبدالوهاب ثوب السهرة الذي اختارته مع تسريحة على شكل شينيون منخفض غير مشدود مع غرّة منسدلة على أطراف الوجه تضفي لمسة من النعومة على تسريحتها.

نانسي عجرم نانسي عجرم
أنغام أنغام
أحلام أحلام
نجوى كرم نجوى كرم
نوال الزغبي نوال الزغبي
شرين عبد الوهاب شرين عبد الوهاب
نلي كريم نلي كريم
سميرة سعيد سميرة سعيد
سرين عبد النور سرين عبد النور
درة زروق درة زروق

كلمات دالّة

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