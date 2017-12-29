هذه هي التسريحات المفضلة بالنسبة للنجمات العربيات

إذا كنت تبحثين عن #تسريحة متجددة تعتمدينها في #حفل_رأس_السنة، نقترح عليكِ الاطلاع على أحدث #إطلالات_النجمات واختيار واحدة من هذه التسريحات التي اعتمدنها مؤخراً:

- الإطلالة الريترو كانت المفضّلة بالنسبة للنجمة المصرية #أنغام، وقد اعتمدتها مع ثوب من الدانتيل باللون الأسود ومجوهرات ماسيّة.

- تسريحة الشينيون المرتفعة كانت الخيار المفضّل بالنسبة للنجمة #نجوى_كرم التي حرصت على أن تبدو رفعة شعرها طبيعيّة وأن تحافظ على بعض الخصلات المنسدلة حول الوجه.

- النجمة التونسيّة #درّة_زرّوق اختارت تسريحة مبتكرة تزيّنها الضفائر عند أعلى الرأس وعلى الجانبين للحصول على إطلالة عصريّة لافتة.

- اختارت النجمة اللبنانية #نانسي_عجرم تسريحة ذيل الحصان الجانبيّة التي أضافت المزيد من النعومة والدلال إلى إطلالتها.

- تفضّل النجمة الإماراتية #أحلام شعرها الأسود الطويل مالساً في القسم العلويّ منه

لتلتفّ خصلاته بشكل عريض في القسم الأسفل منه.

- اعتمدت النجمة المغربيّة #سميرة_سعيد في أحدث إطلالاتها التلفزيونية على تسريحة الشعر الملتفّ نحو الخارج من وحي موضة ثمانينيّات القرن الماضي. وهي تسريحة كلاسيكيّة تمّ تنفيذها بأسلوب عصريّ محبّب.

- اختارت النجمة اللبنانية #نوال_الزغبي الغرّة التي تزيّن وسط الرأس مع غرة منسدلة على أطراف العينين ولفّ الخصلات بشكل عريض لإبراز التباين بين لوني شعرها البني والأشقر.

- حرصت النجمة المصريّة #نيللي_كريم على تزيين تسريحتها بأكسسوار لافت أضفى عليها لمسة من التميّز.

- اختارت النجمة اللبنانية #سيرين_عبدالنور تسريحة الشعر المجعّد مع غرّة جانبيّة للحصول على طلّة متجددة تبتعد عن الصورة الكلاسيكية التي اعتادت الظهور بها.

- نسّقت النجمة المصرية #شيرين_عبدالوهاب ثوب السهرة الذي اختارته مع تسريحة على شكل شينيون منخفض غير مشدود مع غرّة منسدلة على أطراف الوجه تضفي لمسة من النعومة على تسريحتها.