10 أسئلة تجميلية الأكثر تداولاً في2017

بعض الأسئلة التجميلية تتكرّر باستمرار في سياق البحث عن أجوبة مقنعة لها. فيما يلي جمعنا لكن لأكثر 10 أسئلة تجميلية تمّ تداولها خلال العام 2017 مع الأجوبة الشافية لها:

1- كيف يمكن تحديد نوع بشرتنا؟

البشرة العادية هي التي لاتعاني من أي مشاكل أو إفراط في الجفاف والإفرازات الدهنية. البشرة الدهنية هي بشرة رطبة تظهر عليها البثور والزيوان وهي تحتاج بشكل دائم للتنظيف، في حين أن البشرة الجافة هي بشرة حساسة تظهر عليها آثار التجاعيد المبكرة ونادراً ما تعاني من ظهور البثور والرؤوس السوداء على سطحها. أما البشرة المختلطة فتكون لامعة في القسم الوسطيّ من الوجه وجافة عند الأطراف، في حين تعاني البشرة الحساسة من تهيّج واحمرار نتيجة عوامل مختلفة. وقد يتغير نوع البشرة من مرحلة عمرية إلى أخرى نتيجة التبدلات الهورمونية والعوامل الخارجية. فعلى سبيل المثال، نجد أن بعض حالات البشرة دهنية في عمر المراهقة تتحوّل إلى جافة مع التقدم في السن، والسبب في ذلك يعود الى نقص في الإفرازات وتبدل في هورمونات الجسم.

2- هل يمكن أن نجد بدائل لمستحضرات العناية داخل المنزل؟

من الممكن أن تقومي بتحضير بعض الكريمات، والأقنعة، والخلطات المصنوعة من خلاصة الخضار او الفاكهة أو الزيوت داخل المنزل. ولكن تذكّري دائماً أن هذه المستحضرات تعمل بشكل سطحي على البشرة. فهي لا تحتوي- كالمستحضرات التي تباع في الأسواق- على مواد تسمح بتسربها الى أعماق البشرة و بالتالي نفاذ مكوناتها إلى طبقات الجلد الداخلية. ولذلك يبقى الأفضل أن تستعيني بالكريمات التي تناسب حاجة بشرتك والخلطات التي تلبّي متطلباتها على السواء.

3- ما هي أفضل مستحضرات التجميل الخاصة بالبشرة الجافة؟

البشرة الجافة، كونها تحتاج الى الترطيب الدائم، تناسبها مستحضرات التجميل ذات التركيبة السميكة كالكريم، والتي تحتوي في تركيبتها على مواد تساعد على ترطيبها. كالبودرة المضغوطة ذات التركيبة اللزجة أو كريم الأساس السميك. أما لجهة تنظيف البشرة الجافة، فإن أفضل طريقة للقيام بذلك تكون عبر استخدام الحليب المنظف مع اللوشن والمرطب في آن واحد، أو الكريم الراغي الخاص بالبشرة الجافة.

4- كيف نختار مستحضرات التجميل الخاصة بالبشرة الدهنية؟

البشرة الدهنية، التي تعاني من الإفرازات الكثيرة، تحتاج الى مستحضرات ذات تركيبة خفيفة كالبودرة مثلاً، أو كريم الأساس الخالي من الزيوت ولإزالة آثار الماكياج عنها ينصح بتنظيفها بواسطة الجل الراغي والتونيك الذي يعدّل إفرازات البشرة.

5- ما هي أفضل مستحضرات التجميل الخاصة بالبشرة المختلطة؟

البشرة المختلطة هي بشرة ناعمة الملمس تكون دهنية في مناطق الجبين والأنف والذقن. ولكن الإفرازات الدهنية فيها تكون معتدلة. ولتنظيف هذا النوع من البشرة يستحسن استعمال حليب مزيل للماكياج أو جل خاص بالبشرة المختلطة يعتني بها ويعدل الإفرازات في المنطقة الوسطى.

6- كيف يمكن حماية البشرة من آثار الماكياج؟

- تنظيف البشرة هو خطوة أساسية وضرورية للحفاظ على نضارتها. ولكن قبل الوصول الى هذه الخطوة علينا حماية البشرة من تسرب مستحضرات التجميل- وخاصة البودرة- إلى أعماق مسامها. لذا ننصح باستعمال كريم عازل يعرف بالبرايمر، يحمي المسام ويمنع تسرب البودرة أو كريم الأساس الملون الى داخلها، وبالتالي يساعد على تأمين الحفاظ على صحة البشرة ونضارتها.

7- كيف نستطيع تنشيط خلايا البشرة؟

تتجدد خلايا البشرة في مدة تتراوح بين 21 و28 يوماً. وتعمل كريمات العناية على تغذية الخلايا السطحية في البشرة، أما الخلايا الداخلية والعميقة فتُغذى من خلال النظام الغذائي المتوازن وتقنية "الميزوتيرابي" Mesotherapy التي تقضي بحقن الوجه بالدهون والفيتامينات لإعادة حيوية ونضارة البشرة. بالإضافة الى أن تنظيف البشرة بشكل مستمر يساعد في تنشيط الخلايا.

8- ما مدى تأثير أشعة الشمس على البشرة؟

تعتبر الشمس من العوامل الأكثر تأثيراً على البشرة فأشعتها تُتلف طبقة الكولاجين- وهي عبارة عن ألياف تعمل على تماسك وليونة الجلد- وبالتالي تؤدي الى شيخوخة الجلد وترهله، من هنا أهمية حماية البشرة من هذا العامل الضار عبر استخدام كريم واقي ذات حماية عالية يشكل عازلاً أمام أشعة الشمس يمنعها من اختراق البشرة. على أن يتم استعمال كريم الحماية من الشمس لدى الخروج من المنزل في كافة الفصول.

9- كيف نزيل البقع الداكنة عن البشرة؟

تظهر البقع الداكنة على البشرة نتيجة عوامل عدة، منها تفاعل البشرة بشكل سريع مع اشعة الشمس مما يؤدي إلى ظهور بقع داكنة على سطحها. ويعتبر البعض أن تقشير البشرة يزيل البقع البنية عنها، إلا أن هذا العلاج هو علاج سطحي، لا يصل الى الأعماق، كما أنه ليس كافياً. لذا فالوقاية من أشعة الشمس ووهجها عبر استخدام كريم واق بدرجة حماية عالية خطوة أساسية للتخفيف من ظهور هذه البقع.

10- هل يمكن التخلص من الزيوان المتراكم في مسام البشرة؟

- الحبوب السوداء أو الزيوان هي عبارة عن إفرازات تظهر على سطح البشرة على شكل طبقات دهنية، تتعرض للهواء واشعة الشمس فتكتسب اللون الأسود. وللتخلص منها يجب إزالة هذه الحبوب السوداء عن طريق مستحضرات مضادة للجراثيم ثم تنظيف البشرة جيداً بواسطة مساحيق معقمة، أو الخضوع لجلسة تنظيف خاص للبشرة في معهد التجميل.

