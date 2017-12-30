الظلال البرّاقة مستحضركِ السريّ لسهرات نهاية السنة

لإطلالة مشرقة في نهاية العام جرّبي صيحة #الماكياج_البرّاق الذي يضفي لمسة من التميّز على إطلالتكِ. تابعي فيما يلي نصائح الخبراء لتطبيقه واكتشفي من خلال الصور التالية أفكاراً جديدة لتنفيذه في استقبال العام الجديد:

- يرتبط الماكياج البرّاق بالمناسبات الليلية فقط، ولذلك ننصحكِ بتجنّب تطبيقه خلال النهار، حيث يُفضّل أن تكون إطلالتكِ هادئة وبعيدة عن الصخب.

- تذكّري دائماً أن #ماكياج_العيون البرّاق يحتاج إلى برايمر خاص تطبّقينه على جفنيكِ ليثبّت الحبيبات اللمّاعة. وتجدينه عادةً في المتاجر المخصصة لبيع مستحضرات الماكياج.

- يعبّر الماكياج البرّاق عن شخصيّة مبتكرة تحبّ التجدد، ولكن ننصحكِ بتنسيقه مع أزياء أقرب إلى الكلاسيكية حتى لا تبدو إطلالتكِ متكلّفة.

- تجنّبي المبالغة في تطبيق الماكياج البرّاق، واكتفي بمستحضر واحد لامع على وجهكِ. فعند اعتماد الظلال البرّاقة مثلاً اجعلي بقيّة تفاصيل ماكياجكِ حياديّة وهادئة.

- طبّقي الظلال البرّاقة على الجفون المتحرّكة وأضيفي القليل من الظلال الخالية من اللمعان بلون داكن عند الزاوية الخارجية للعين لإضفاء لمسة من العمق على النظرات.

- لإطلالة لافتة نسّقي ظلال العينين البرّاقة مع طلاء أظافر برّاق باللون نفسه تزيّنين به يديكِ.

- جرّبي الظلال البرّاقة باللون النحاسي لإطلالة عصريّة تتناسق بامتياز مع الأزياء التي تتلوّن بتدرجات الرمادي، والفضي، والأسود.

- يمكنكِ استبدال الآيلاينر بالظلال البرّاقة التي يتمّ خلطها بالقليل من الماء وتحديد العينين بها على شكل خطّ رفيع أو على شكل عيون القطة.

- للمسة مبتكرة يمكنكِ إضافة القليل من الظلال البرّاقة فوق أحمر الشفاه بدل استعمالها لماكياج العينين.