الأناقة الاحتفاليّة تطغى على مجموعة نعيم خان الجديدة

مجموعة من التصاميم الاحتفالية بامتياز قدّمها نعيم خان لما قبل خريف 2018. فقد أراد هذا المصمم الأميركي ذو الأصول الهندية أن يرافق النساء بأناقته في مناسبات فرحهنّ، ويساهم في إسعادهن وإبراز جمالهن بطريقته الخاصة.

اللون الأسود خيّم بأناقته اللافتة على هذه المجموعة مختلطاً مع الأبيض والفضي، بالإضافة إلى بعض اللمسات المشرقة بألوانها. وقد غزت لمسات البريق الأزياء الخاصة بالسهرات والمناسبات متخذةً شكل تطريزات حيناً وشراريب معدنيّة حيناً آخر.

نعومة الورود والأزهار المطرّزة زيّنت فخامة الدانتيل، ورقّة التول لتحوّل الأثواب الطويلة إلى أميريّة بامتياز مع الحفاظ على خفّة وزنها مما يضفي عليها طابعاً مريحاً.

20 إطلالة قدّمها نعيم خان في هذه المجموعة تنوّعت بين أثواب الكوكتيل القصيرة، فساتين السهرة الطويلة، بالإضافة إلى الجامبسوت والبنطلونات التي ترافقت مع سترات شفّافة مزخرفة. وبذلك أراد المصمم أن يرضي أذواقاً متنوّعة من فئات عمريّة مختلفة. تعرّفوا على بعض أجمل إطلالات هذه المجموعة فيما يلي: