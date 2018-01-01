6 خطوات لنضارة بشرتك في العام الجديد

ما هي خطوات العناية المناسبة للحفاظ على تألق بشرتك، والمساهمة في تجددها، بالإضافة إلى تأمين العناصر الضرورية لإشراقها؟ للإجابة عن هذه الأسئلة تجدين فيما يلي نصائح عملية وحيل ذكية للحصول على بشرة رائعة في استقبال العام الجديد.

1- نظفيها جيدا

إن تراكم الخلايا الميتة على سطح الجلد يسد مسام #البشرة مما يؤدي إلى ظهور الرؤوس السوداء عليها. ولتجنّب هذه المشكلة قشري بشرتك مرة أو مرتين أسبوعيا على نحو صحيح... رطبيها بالماء قليلا ثم طبّقي عليها المستحضر المقشّر، وابدئي بالتقشير بحركات دائرية بطيئة (دون الضغط أو محاولة الفرك الشديد) مع تجنب منطقة محيط العينين، لأنها هشة للغاية. وبعد الانتهاء من هذه العملية ستلاحظين ظهور بشرة جديدة نتيجة تجدد الخلايا ونشاط عمل الدورة الدموية الصغرى. إذا كانت بشرتك حساسة، اختاري لها مستحضرات تقشير ذات التركيبات الجديدة اللطيفة جداً، والتي تكون على شكل لوشن مقشر أو مستحضر تقشير لا يحتوي على حبيبات مقشرة تكون قاسية على هذا النوع من البشرات.

2-اختاري القناع المناسب

لا تتناسب جميع الأقنعة بالضرورة مع جميع أنواع البشرات، لذا من المهم اختيار القناع المناسب لكي لا تضعفي بشرتك.

- إذا كانت بشرتك دهنية، فإن الأقنعة الطينية تناسبك تماما، حيث تخفف عيوب البشرة وتمتص الدهون.

- إذا كانت بشرتك مختلطة، احرصي على ترطيبها باستخدام تركيبات "مكافحة للعطش"، كما يمكنك أن تضعي على منطقة الجبهة والأنف والذقن قناع آخر، له خصائص مطهرة لتنقية البشرة.

- إذا كانت بشرتك جافة، اختاري الأقنعة المغذية جداً التي لا تجفف البشرة ولا تحتاج إلى غسلها بالماء، وهي تأتي على شكل كريم أو جل، والزائد منها – الذي لا تمتصه البشرة - يخترق الجلد كمستحضر علاجي.

- إذا كانت بشرتك أكبر سنا اختاري أقنعة تملئ البشرة على شكل مراهم مرطبة، تحتوي على عناصر مرطبة ومكافحة للشيخوخة.

3- رطبيها جيداً

تبني هذه القاعدة في جميع الحالات، سواء كانت بشرتك عادية، أم جافة، أم حساسة، أم دهنية، فلا بد من ترطيبها يوميا. وفي الواقع، يسمح ترطيب البشرة بتجنب جفافها، وبالتالي لا تظهر الخطوط الرقيقة الناتجة عن الجفاف في وقت مبكر ولا يصبح الجلد أكثر عرضة للاعتداءات الخارجية. ويجب أن تلتزم حتى ذوات البشرة المختلطة والدهنية بترطيب البشرة. فنسيان تغذية البشرة أو استخدام منتجات قوية جدا أو كاشطة يؤدي إلى رد عنيف للبشرة على شكل زيادة إفراز الزهم (المادة الدهنية).

4-تخلصي من الرؤوس السوداء

#الرؤوس_السوداء من ألد أعداء جمالك... وللقضاء عليها نهائيا، تجنبي محاولة إزالتها بنفسك. قومي بزيارة أخصائية، مرة واحدة على الأقل مع كل تغير للمواسم ولكن من الأفضل مرتين، لكي تعمل على تنظيف بشرتك بالعمق في معهد التجميل. وفي المنزل، قشري بشرتك بانتظام لتجنب زيادة الرؤوس السوداء، اختاري مستحضرات العناية التي لا تسبب اللمعان ونظفي وجهك باستخدام لوشن ينقي البشرة وغسول يطهرها.

5-تجنبي اللمعان

يظهر اللمعان على البشرة بشكل رئيسي في نهاية النهار. وللتخفيف منه اتبعي هذا #البرنامج. في الصباح، ضعي كريما مرطبا، ولكنه أيضا يطفئ اللمعان ثم ضعي في حقيبتك مناديل ورقية صغيرة تمتص اللمعان، وهي عملية جدا لأنه يمكن استخدامها حتى فوق #المكياج. وفيما يتعلق بالماكياج، ضعي أولا أساس غير دهني مخصص للبشرة الدهنية، الذي يحد من اللمعان، واختاري كريم أساس على شكل بودرة وضعيه باستخدام الاسفنجة.

6- دلكيها بنعومة

لإنعاش بشرتك احرصي على تدليكها: ضعي الكريم المرطب المعتاد على الوجه ثم اقرصي البشرة بلطف بين الإبهام والسبابة عن طريق الربت والحركات الدائرية. ابدئي من الصدغين نحو منبت الشعر، ثم اتجهي نحو تفاحتي الخدين وباتجاه الصدغين، ثم من الذقن حتى العنق. وأنهي التدليك بقرص الخدين بلطف لمنحهما لونا جميلا.

في الصباح، ابدئي النهار بوضع الماء البارد على وجهك ثم شرب كأس من الماء الدافئ المضاف إليه عصير الليمون.