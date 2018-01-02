أفكار جديدة لارتداء طبعة الأزهار من "ميلانيا ترمب"

تشكّل طبعة الأزهار إحدى كلاسيكيّات الموضة، بحيث نعتقد أحياناً أنها أصبحت مستهلكة لدرجة لم يعد بالإمكان تقديمها بأي أسلوب جديد. إلا أن المصمم الكندي صاحب الأصول التركية إرديم موراليوغلو ليس من هذا الرأي، وأبرز دليل على ذلك الثوب الذي ارتدته السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترمب في ليلة رأس السنة حاملاً توقيع دار Erdem وقد بلغ سعره حوالي 7300$ وهو من مجموعة الدار التي أطلقتها لموسم ما قبل خريف 2017، وأتى مزيناً بالأزهار بأسلوب متجدد ومبتكر.

اختارت ميلانيا ترمب لآخر إطلالاتها في وداع العام 2017 ثوباً متوسّط الطول تميّز بلمساته المعدنيّة الزهرية تزيّنت بباقات من الأزهار المطرّزة. وقد قامت دار Erdem باستعادة العديد من تفاصيله في أحدث مجموعاتها الخاصة بما قبل خريف 2018، والتي ندعوكم للتعرّف عليها فيما يلي:

جاءت هذه المجموعة التي غزتها طبعة الأزهار رومانسيّة بامتياز مع لمسات "ريترو" في بعض تفاصيلها، ولكنها أيضاً عصريّة في تفاصيل أخرى وهذا سرّ أناقتها المتجددة. فالأثواب الطويلة المنسدلة تزيّنت بخطوط حدّدت أقسامها، فيما جاءت الكشاكش والربطات الحريرية السوداء لتضيف لمسات أنثويّة إلى القصّات الصارمة.

مصادر وحي هذه المجموعة من الأزياء تميّزت بغرابتها أيضاً، إذ بحث المصمم عن أفكار جديدة بين أعمال مصممة الأنسجة البريطانية لورا آشلي والفنان الياباني كاتسوشيكا هوكوساي. أما القاسم المشترك بين الاثنين فهو أنهما قدّما طبعة الأزهار بأسلوب رومنسي يحمل الكثير من الحنين إلى الماضي.

وقد جاء إرديم ليضيف إلى رؤيتهما لمساته العصريّة التي ترضي متطلّبات المرأة في مجال الحصول على أزياء مفعمة بالتجدد ولا تخلو من الأناقة. تعرّفوا على بعض إطلالات هذه المجموعة فيما يلي.