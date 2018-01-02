هكذا تحصلين على لون شعر هيفاء وهبي

سواء كان لون شعرك طبيعيا أم لا، اتبعي نصائحنا إذا كنت تحلمين بالحصول على لون شعر النجمة هيفاء وهبي. اختيار اللون، العناية الصحيحة به، ونصائح للحصول على أفضل بريق... تجدين فيما يلي كل الإجابات والحيل للحصول على لون بنيّ مشرق لشعرك.

ليس من السهل البحث والاختيار من بين المنتجات المخصصة لتلوين الشعر في المنزل. ولإيجاد التدرج البني الذي يناسبك تماما، اتبعي هذه النصائح التي جمعناها من المتخصصين في مجال تلوين الشعر.

- ما هي التدرجات البنيّة السائدة؟

ليس هناك لون محدد في هذا المجال، ولكن هناك اتجاه رائج الآن نحو الألوان الطبيعية، وفقط الطبيعية. فقد انتهت أيام ألوان الأرجواني والأحمر وغيرها من الألوان اللافتة، لتحل محلها الألوان القريبة من لون الشعر الأساسي ولكن بدرجات مشرقة تضفي عليه مسحة من الحيوية.

- هل يجب تفتيح لون الشعر البنّي للحفاظ على طلة شابة؟

احذري من الأفكار السائدة. فاللون الأشقر الذي يتم إضافته على شكل خصلات لتفتيح لون الشعر البني قد يغير لون البشرة. والحل هو باستبداله باللون العسلي الفاتح الذي يمنح البريق للبشرة والعينين. كما يمكن تفتيح لون الشعر البني بتدرجات نحاسيّة تضفي عليه لمسات دافئة.

- ما العمل إذا كنت تعانين من مشكلة الشيب؟

أصبحت الآن مستحضرات تلوين الشعر في المنزل أكثر تطورا لتغطية الشعر الأبيض. فهناك تركيبات وعلامات تجارية مصممة خصيصا لإخفاء الشيب تستعيدين من خلالها اللون البني المشرق لشعركِ. ومع ذلك، لا ينطبق هذا على جميع صبغات الشعر. اقرأي التعليمات للتأكد أن إخفاء الشيب مذكور على العلبة.

- هل يمكن الحصول حقاً على لون بني طبيعي؟

نعم، وهناك خياران أمامك: الصبغات التي تسمى طبيعية كونها لا تحتوي على الأمونيا، وتحتوي على الحد الأدنى من المواد المؤكسدة، مما يجعلها أقل عدوانية على الشعر. وهناك الصبغات النباتية مثل الحنة، التي يمكن استخدامها للشعر الدهني ولإخفاء الشعر الأبيض.

- هل يمكن تحقيق نفس اللون في المنزل كما في الصالون؟

المجموعة الواسعة من التدرجات البنية المتوفرة لتطبيقها في المنزل تسمح لك بتحقيق أقرب نتيجة يمكن الحصول عليها في صالون التجميل. إلا أن أخصائية تلوين الشعر تصنع مزيجها الخاص. لذا لن تحصلي على نفس درجة اللون بالضبط التي يمكن الحصول عليها في الصالون.

- كيف يمكن منع ظهور فارق جذور الشعر؟

إذا كنت تريدين تلوين شعرك عليك صبغ الجذور كل ثلاثة أسابيع. وفي انتظار موعد صبغ شعرك المقبل، قومي بغسله بشامبو يعزز اللون وسرحي شعرك بطريقة تخفي هذا الفارق، فعن طريق نفخ أو تضخيم الشعر تصبح الجذور أقل وضوحا. ويمكنك أيضا استخدام مستحضرات تساعد على تمويه لون الجذور.

- ماذا يمكن أن تستخدمي للشعر المجعد؟

الشعر المجعد شعر هش بصفة خاصة. وقبل أن تفكري بتلوينه، اعتني به جيدا عن طريق استخدام الأقنعة المرطبة. فنجاح عملية صبغ الشعر تعود بالدرجة الأولى إلى نوعية الشعر. وإذا كان جافا جدا وتالفا، تجنبي صبغة الشعر واختاري منتج ملون بتركيبة لطيفة لا تحتوي على الأمونيا.

- ماهي الخطوتان الضروريتان عند تلوين الشعر البني؟

الخيار الصحيح: اختاري درجة لون أفتح بدرجة واحدة من اللون الذي تريدين تحويل شعرك إليه. فالشعر يبدو لنا دائما أغمق مما هو عليه فعلا. وفي المرة الأولى، لا تتوقعي تغييرا جذريا: الأمر يتعلق بالتصحيح والتحول التدريجي.

الأسلوب المناسب: لا تهملي أبدا اختبار الحساسية وانتظري 48 ساعة للتأكد من عدم وجود أي ردة فعل. أعيدي اختبار الحساسية قبل كل استخدام. وفيما يتعلق باللون، اتركي مستحضر التلوين على الشعر 45 دقيقة. وحين يكون الشعر مصبوغا أكثر من مرة، تكفي نصف ساعة. ضعي القليل من الكريم أو الفازلين حول حواف الوجه لحماية البشرة. وإذا سال المنتج، أزيليه فورا باستخدام قطعة قماش مبللة بالماء. ولا تلوني أبداً حاجبيك.

