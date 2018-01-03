جديد موضة 2018 كما ارتدتها بيللا حديد

يحمل العام 2018 إلينا #صيحات_متجددة في #عالم_الموضة ندعوكن للتعرّف إليها واختيار ما يناسبكن منها، لإطلالة عصريّة على طريقة العارضة #بيللا_حديد التي تُشتهر بكونها سبّاقة في تبنّي أحدث خطوط الموضة العالمية:

1- الدنيم الداكن

ترتدي الأزياء المصنوعة من الدنيم هذا العام حلّة داكنة، وهي تأخذ شكل سراويل، بدلات وحتى أثواب رصدناها في كلّ من عروض Fendi، Tom Ford وChloe للربيع المقبل.

2- الأزياء الرياضيّة

لم تعد الأزياء الرياضيّة حكراً على المشاركة بالمباريات وأوقات ممارسة الرياضة، بل أصبحت من الإطلالات الشائعة في الحياة اليوميّة. حتى إن بعضها يتمّ ارتداؤه مع أحذية بكعب مرتفع وحقائب كلاسيكيّة.

3- عودة أزهار الستينيّات

طبعة أزهار الستينيّات ذات الألوان المنعشة والرسمات المستوحاة من أنسجة الأثاث ومفارش الطاولات تعود بقوّة هذا العام، وقد رصدناها في عروض Marc Jacobs، Balenciaga، وKenzo للربيع المقبل.

4- أناقة فن البوب

عندما يختلط الفن بالموضة تظهر لمسات من فن البوب لتزيّن الأزياء بلمسات مشرقة ومرحة. وقد رصدنا هذه الموضة بشكل خاص في مجموعة Versace لربيع 2018.

5- طبعة المربعات

هي من الطبعات الكلاسيكيّة التي تعشقها العارضة بيللا حديد، وقد رصدناها في إطلالاتها على شكل قميص، أو بدلة، أو سروال، أو حتى تنورة وبأحجام وأشكال مختلفة.

6- معطف "الترنش"

يبدو أن المعطف الواقي من المطر والمعروف باسم "ترنش" يبتعد هذا الموسم عن إطلالته الكلاسيكيّة ليكتسي طلّة عصريّة. اعتمديه على طريقة بيللا حديد بقصّات متجددة ومواكبة للموضة.

7- الحقائب المرحة

هذه الحقائب التي تُعلّق على أحزمة حول الخصر أو الكتف هي المفضّلة بالنسبة للنجمات، والعارضات، و"الفاشينيستاز" هذا العام، أما الأكثر شهرة من بينها تلك التي أطلقتها دار Gucci.

8- حيويّة الشراريب

الشراريب المرحة والحيويّة تغزو الإطلالات هذا العام، وهي تزيّن الأزياء حيناً والأكسسوارات حيناً آخر حيث تمّرصدها بكثافة في عروض Dior، وCalvin Klein، وLoewe للربيع المقبل.

9- السترات المعدنيّة

تضفي السترات المعدنيّة لمسات من الإشراق على كامل الإطلالة، وهي تتناسق عادة مع العديد من الأزياء الموجودة في خزائننا. كلّ ذلك يضفي عليها طابعاً عملياً يسهّل ارتداءها في مناسبات متنوّعة.