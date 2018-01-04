هكذا ترتدين الكعب العالي دون ألم في القدمين

إن ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي يجعل من قوامكِ ممشوقاً ويزيد من أناقتكِ حتى لو كنت إطلالتكِ بسيطة جداً، ولكنه يترافق في معظم الأحيان مع آلام مزعجة في القدمين يصعب تحملها في بعض الأحيان. ولذلك بحثنا لكِ عن بعض الحيل العملية التي أثبتت فعاليتها في حل هذه المشكلة المستعصية:

- حيل عملية جداً

• إذا كنت تتمنين قضاء ساعات طويلة في حذائكِ ذات الكعب المرتفع دون أن يترافق ذلك مع أي شعور بألم في القدمين، فاعلمي أن ذلك ممكن من خلال وضع شريط لاصق يمتد من الإصبع الثالث إلى الإصبع الرابع في قدمكِ. من شأن هذه الوسيلة أن تخفف الضغط على الأصابع الذي سرعان ما يتحول إلى ألم لا يُحتمل. وقد أثبتت هذه الحيلة فعاليتها بين الشهيرات، والنجمات اللواتي لا يتخلين عن الكعب المرتفع في إطلالاتهن وهي تعطي النتيجة نفسها مع كافة أنواع الأحذية بما فيها الصنادل والأحذية العالية الساق.

• من الوسائل المجربة أيضاً، رش بودرة الأطفال على القدمين قبل ارتداء الحذاء ذات الكعب المرتفع، فهي تؤمن لبشرة القدمين حماية من الاحتكاك مع الحذاء الذي يتحول إلى مؤلم مع مرور الوقت.

• تتوفر في الأسواق كريمات خاصة يستعملها الرياضيون لتجنب الشعور بالألم أثناء التدريبات الطويلة والمباريات. وتحتوي هذه الكريمات على خلاصة زبدة الشيا مما يساعد على تغليف بشرة القدمين بنعومة وتحميها من الاحتكاك المزعج مع الحذاء.

• من الوسائل الفعالة أيضاً، فرك القدمين بلوح من الصابون الجاف قبل ارتداء الحذاء. فمن شأن ذلك أن يغلف القدمين بطبقة عازلة تخفف من الاحتكاك وبرائحة الصابون العطرة.

- الحل السحري عند ارتداء حذاء جديد

لتجنب أي شعور بالألم في القدمين مرافق لارتداء حذاء جديد، يكفي تعريض داخل الحذاء لحارة مجفف الشعر لمدة دقيقة واحدة ثم ارتداء جوارب ناعمة قبل انتعال الحذاء والمشي فيه لبضع دقائق كي يستعيد حرارته الطبيعية. على أن يتم تكرار هذه الخطوات مرتين كي يأخذ الحذاء الجديد بسرعة شكل القدم مما يخفف من الشعور بالألم عند ارتدائه.

- لحذاء مريح في كل الأوقات

• إحرصي على الذهاب لشراء حذاء جديد في نهاية اليوم، ففي هذه الفترة تكون القدمان متضخمتان قليلاً بفعل التعب مما يسمح لكِ باختيار مقاس الحذاء المناسب.

• إختاري الأحذية المصنوعة من الجلد الطبيعي كونها تسمح للقدمين بأن تتنفسان وتمنع أي احتكاك مزعج ناتج عن نعرقهما وما يرافق ذلك إحساس بالانزعاج والألم.

• إختاري الأحذية العالية المدعمة من الأمام، فهي تجعل وضعية القدم مرتاحة مما يزيل أي شعور بالألم يرافق ارتداء الكعب العالي لفترة طويلة.