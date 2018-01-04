5 عادات صباحية تجعلك تبدين أكبر بـ10 سنوات

تؤثّر عاداتكِ الصباحية بشكل كبير على شباب بشرتكِ ومظهركِ، فهل تعرفين أنه بإجراء بعض التعديلات على هذه #العادات يمكنكِ أن تبدي أصغر بـ10 سنوات؟

1 - الإفراط في تنظيف بشرتكِ:

تحتاج بشرتكِ لأن توقظيها بلطف بعد ليلة طويلة من #النوم، على أن يتم ذلك دون تجريدها من زيوتها الطبيعية التي تحافظ على ليونتها وحيويّتها. فالخبراء يؤكدون أن جفاف البشرة يساهم في تسريع شيخوختها، إذ يسلّط الضوء على #التجاعيد والمسام المتوسّعة، ولذلك ينصحون بتنظيف البشرة من آثار الماكياج والإفرازات قبل النوم ليلاً بواسطة كريم أو رغوة مناسبة لطبيعتها، أما في الصباح فيمكن الاكتفاء بإنعاشها بالقليل من الماء.

2 - إهمال استعمال مصل البشرة:

إذا كنت تخافين من مخاطر الشمس على بشرتكِ وتستعملين كريماً للوقاية من أشعتها بشكل يومي، فاعلمي أن هناك خطرا آخر يحدق بها هو التلوث، إذ إن البيئة التي نعيش فيها تزداد تلوثاً يوماً بعد يوم، وبشرتنا تتعرض باستمرار للجذيرات الحرة التي تسبب شيخوختها المبكرة. ولذلك من الضروري استعمال مصل مضاد للأكسدة صباحاً قبل تطبيق المرطّب اليومي. ابحثي عن التركيبات التي تحتوي على #فيتامينات من فئة C وE بالإضافة إلى الشاي الأخضر والليكوبين، فهي مضادات فعّالة للأكسدة تحافظ على شباب البشرة لأطول فترة ممكنة.

3 - تناول فنجان آخر من القهوة:

اكتفي بفنجان واحد من القهوة صباحاً للحد من تأثير الكافيين على جفاف بشرتكِ. أما إذا كنت مصرّة على تناول كمية أكبر من القهوة والشاي، فمن الضروري أن تتناولي معها الكثير من الماء للحفاظ على ترطيب جسمكِ وبشرتكِ. وتذكّري أن النقص في شرب الماء ممكن أن يسرّع من شيخوخة بشرتكِ التي ستصبح أكثر جفافاً وتبدو تجاعيدها ومسامها المتوسّعة أكثر بروزاً.

4 - عدم ممارسة الرياضة:

إن ممارسة #الرياضة_الصباحية تنشّط الدورة الدموية في كامل الجسم وفي بشرة الوجه أيضاً مما يزيد من ترطيب بشرتكِ. ستلاحظين أنكِ تبدين أكثر شباباً بعد ممارسة الرياضة، أما عند إهمال هذه الخطوة تصبح بشرتكِ أكثر شحوباً وتعباً. كما أن للرياضة تأثيرا طويل الأمد على البشرة، إذ إن ممارستها بانتظام لمدة 20 دقيقة يومياً تؤخر شيخوخة خلايا البشرة بشكل ملحوظ.

5 - وضع طبقة كثيفة من كريم الأساس:

إذا كنت تفرطين في استعمال كريم الأساس والبودرة لإخفاء التجاعيد والبقع الداكنة، فاعلمي أن النتيجة ستكون عكسيّة مما يؤدي إلى ظهور هذه الشوائب بشكل أكبر ويجعل مظاهر #الشيخوخة المبكرة تبدو على بشرتكِ. ننصحكِ بالاستعانة في هذا المجال بمستحضرات الأساس التي تحتوي في تركيبتها على الحمض الهيالوريني كونه يملّس التجاعيد ويجعل البشرة أكثر امتلاءً. ولا تنسي استعمال الإسفنجة عند تطبيق كريم الأساس للتحكّم بكميّة المستحضر المستعملة ومدّها بشكل متوازي على البشرة.