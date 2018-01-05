هذا هو السؤال الذي طرحته مجموعة "ديور" الجديدة

في إطار الحملات الترويجية التي يتم إطلاقها لموسمي ربيع وصيف 2018، أطلقت دار #ديور Dior مجموعتها الجديدة من الأزياء والأكسسوارات النسائية. وقد طرحت من خلالها سؤالاً مأخوذاً من دراسة أجرتها في العام 1971 المؤرخة الفنيّة الأميركية ليندا نوشلين التي توفيت نهاية العام الماضي: لماذا لم نحظَ بفنانات عظيمات؟

وللردّ على هذا السؤال اختارت ماريا غرازيا كيوري، المديرة الإبداعية للأزياء النسائية في دار Dior، عارضة الأزياء والفنانة التشكيلية ساشا بيفوفاروفا. فقد وقفت هذه العارضة أمام عدسة مصوّر #الموضة الشهير باتريك دومارشولييه محاطةً بلوحاتها التي تصوّر نساءً ذات وجوه تحدّدها الزوايا وتزيّنها العيون الكبيرة الساحرة.

المنحى الإبداعي لهذه المجموعة يذكّرنا بأعمال الفنانة الفرنسية نيكي دو سان فال التي عاشت بين عامي 1930 و2002، وعُرفت بلوحاتها ومنحوتاتها وأفلامها. وهي كانت مصدر إلهام أساسي للمصممة ماريا غرازيا كيوري في مجموعتها من #الأزياء الخاصة بالربيع والصيف المقبلين.

جسّدت هذه المجموعة من الأزياء روح ستينيّات القرن الماضي بأسلوب عصري. وهي ترافقت مع روح ذات طابع أنثوي مرح ولمسة من الجرأة. من أبرز التصاميم التي لفتتنا في هذه المجموعة: الأثواب والتنانير الطويلة المصنوعة من التول الشفّاف والمزيّنة بالكشاكش الصغيرة، الخطوط البحريّة التي ظهرت على الأزياء و #الأكسسوارات، القبعات المصنوعة من الدنيم والتي تزيّنت بوشاح شبكيّ، حقائب Lady Dior وj’adior الجديدة التي تشكّل حلم "الفاشينيستاز"، والحذاء العالي الساق المخرّم الذي سنراه قريباً في إطلالات النجمات العالميات ومتتبّعات الموضة.