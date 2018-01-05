4 مستحضرات لا يمكن أن تستغني عنها بشرتك

المنظّف، المرطّب، المقشّر والقناع، هي المستحضرات الأربعة الضرورية للعناية ببشرتك والحفاظ على نضارتها وشبابها لأطول فترة ممكنة. فإذا كنت ما زلتِ تترددين في استعمالها تعرّفي على فوائدها وكيفيّة اختيارها بما يتناسب مع نوع بشرتكِ.

1- التنظيف:

يشكل #تنظيف_البشرة أول خطوة على طريق العناية بها والحفاظ على شبابها، كما أن استخدام المستحضر المناسب لإزالة المكياج أمر مهم لنضارة البشرة لأن التنظيف الجيّد يسمح بوصول الأوكسيجين إليها مما يمدّها بالحياة والانتعاش الذي تحتاجه.

احرصي على إزالة الماكياج كلّ مساء لتنظيف سطح البشرة من الأوساخ والإفرازات المتراكمة على سطحها. طبّقي الحليب المنظّف على الوجه مباشرةً ودلّكيه بواسطة الأصابع ومن ثمّ أزيليه بواسطة قطع من القطن مخصّصة لهذا الغرض ثمّ مرري التونيك على بشرتكِ. أما في الصباح فننصحكِ بغسل وجهكِ بالغسول المناسب لنوع بشرتكِ ومن ثمّ مسح بشرتك بقطعة من القطن مبلّلة بالتونيك.

2- الترطيب:

الترطيب اليومي من أهم ضروريات للعناية ببشرتكِ، فهو يحميها، ويجددها، ويحفظ الماء بداخلها مما يساعد على حمايتها من #الجفاف وجعلها مرنة وناعمة. كما أنه يبعد عنها شبح التجاعيد لوقت أطول.

• إذا كانت بشرتكِ عاديّة، فهي تحتاج إلى كريم مرطّب خفيف يمنحها الشعور بالنعومة والراحة.

• إذا كانت بشرتكِ مختلطة، اختاري لها الكريمات السائلة التي تخفّف من لمعانها وإفرازاتها الدهنيّة.

• إذا كانت بشرتكِ جافة ومعرّضة لأن تصبح حساسة، اختاري مستحضرات الترطيب التي تحتوي على عناصر مهدئة وجزيئات تحبس الماء في البشرة.

ضعي كريم الترطيب الصباحي قبل وضع الماكياج. طبّقيه على وجهكِ وعنقكِ، وساعديه ليخترق طبقات البشرة بصورة عميقة عن طريق تدليكه بلطف بأطراف أصابعك. أما في المساء فاستعملي الكريمات المغذّية والأمصال المضادة لـ#الشيخوخة.

3- التقشير:

التقشير خطوة مهمّة جداً لبشرة نضرة ومتألّقة كونه يزيل الخلايا الميتة التي تسدّ المسام مسببّة اختناق #البشرة وبهتانها. إن أفضل وقت لتطبيق المقشّر هو بعد الاستحمام عندما تكون البشرة رطبة. قومي بوضع المقشّر عليها ووزّعيه بحركات دائرية بأصابعكِ على كامل الوجه مع تجنّب منطقة محيط العينين كونها حسّاسة ورقيقة. ركّزي بالتقشير على الجبهة وأطراف الأنف والذقن ثمّ اغسلي وجهكِ جيداً بالماء لإزالة كل بقايا المقشّر.

استعيني بالمقشّر مرة أو مرتين أسبوعياً، أما إذا كانت بشرتكِ حسّاسة فاستخدمي لها المستحضرات المقشّرة ذات التركيبات اللطيفة التي تكون على شكل لون مقشّر خالٍ من الحبيبات الكاشطة.

4- القناع:

يصبح القناع أكثر فعالية عند تطبيقه بعد التقشير مباشرةً، إذ تكون مسامات البشرة حينها مفتوحة ومستعدّة لامتصاص العناصر المغذّية الموجودة في القناع.

• إذا كانت بشرتكِ دهنيّة، اختاري لها قناعاً غنيّ بخلاصة الطين الذي يمتصّ إفرازاتها الزائدة.

• إذا كانت بشرتكِ مختلطة، اختاري لها أقنعة منظّفة ومطهّرة على المنطقة الدهنية من الوجه أي الجبهة والأنف والذقن.

• إذا كانت بشرتكِ جافة، فهي تحتاج إلى أقنعة مغذّية غنيّة بالزيوت الطبيعيّة والمضادة للجفاف.

وللحصول على فعالية أكبر دلّكي وجهكِ بزيت اللوز الحلو قبل وضع القناع.