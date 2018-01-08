ألوان ربيع نابولي تشرق في ماكياج "شانيل"

من مدينة #نابولي التاريخيّة والعصريّة على السواء، استوحت دار Chanel مجموعة ماكياجها لربيع وصيف 2018 التي أطلقت عليها اسم Neapolis. فقد حرصت مصمّمة #الماكياج في الدار، لوتشيا بيكا، أن تعود إلى مسقط رأسها لتلقي على مدينة نابولي نظرة جديدة، وتترجم أجوائها وألوانها إلى لوحات ماكياج نابضة بالحياة. وهي تقول في هذا المجال: "عندما أغمض عينيّ وأفكّر في نابولي، هذه هي الألوان التي أراها..."، وتتمنّى أن تتبنّى النساء مع هذه الألوان أسلوب حياة هذه المدينة الغنيّ بحبّ الحياة، والتفاؤل، والمفاجآت السعيدة. تعرّفوا على أبرز مستحضرات هذه المجموعة فيما يلي:

- للعينين:

العنصر الأساسي في هذه المجموعة هو لوحة ظلال #العينين Les 9 Ombres التي تتوفّر بإصدار خاص يميّزه التناغم بين الألوان المشرقة والهادئة. أما الظلّ الكريميّ Ombre Premiere Crème Verderame فتختلط فيه تدرجات الرمادي المعدني والأخضر الدخاني وهو يطبّق بمفرده أو مع الظلال القويّة من لوحة Les 9Ombres.

- للبشرة:

تتلوّن #البشرة بألوان الشمس عندما يحين موعد غيابها، وذلك من خلال علبة ظلال الخدين Joues Contraste بلون Foschia Rosa بلمساته الشاعريّة العتيقة التي تضفي لمسة من الإشراق على الوجه.

- للشفاه:

تتلوّن #الشفاه بمستحضر جديد هذا الموسم هو لوحة Poudre a Levres المتوفّرة بألوان الأحمر المشرق، الأحمر القويّ والزهري الهادئ. يتألّف هذا المستحضر من بلسم شفّاف للشفاه يًنصح بتطبيقه بواسطة الإصبع تُطبّق فوقه الظلال الملوّنة بالطريقة نفسها. كما تحتوي مجموعة Neapolis على 10 ألوان جديدة من أحمر شفاه Rouge Allure، Rouge Allure Velvet ، Rouge Allure Coco Gloss، وRouge Allure Ink.

- للأظافر:

تتلوّن #الأظافر في موسميّ الربيع والصيف المقبلين بألوان مرحة: الأصفر، الأخضر، الوردي، والأحمر. وتقول لوتشيا بيكا أن لونها المفضّل في هذا المجال هو الأصفر الذي يذكّر بلون الشمس الصيفيّة المشرقة وبلون جدران مدينتها نابولي.