من كانت الأكثر أناقة بالأسود في حفل "غولدن غلوب"

اختارت نجمات حفل توزيع جوائز Golden Globe Awards بنسخته الـ75 ارتداء اللون الأسود تعبيراً عن تضامنهن مع ضحايا التحرّش في هوليوود وفي العالم. وكان هذا الحفل أقيم مساء أمس الأحد في فندق بيفرلي هيلتون في ولاية كاليفورنيا الأميركيّة وشهد تضامناً كبيراً مع النجمات من قبل وسائل التواصل الاجتماعي من خلال هاشتاغ #TimesUp الذي يدين التحرّش.

وهي ليست المرة الأولى التي تحمّل نجمات هوليوود إطلالاتهن رسائل محدّدة، ففي العام 2015 سبق أن تمّ في هذا الحفل إطلاق حملة #اسألها_أكثر أو#AskHerMore لتشجيع المراسلين الصحفيين على استبدال الأسئلة التي يطرحونها على النجمات حول إطلالاتهن بأسئلة حول أعمالهن ومواضيع اجتماعيّة أخرى كتلك التي يطرحونها على النجوم.

وإذا كان اللون الأسود خيّم على معظم إطلالات النجمات في هذا الحفل، فإن نسبة الأناقة كانت مرتفعة جداً حيث رصدنا الكثير من الإطلالات الأنيقة جداً ندعوكم للتعرّف على أجملها فيما يلي:

- اختارت العارضة الأميركية الشهيرة كيندال جينير ثوبها من دار Giambattista Valli. وقد تميّز بقصته العارية الكتفين، تنورته المتعددة الأطوال والكشاكش الصغيرة التي زيّنته.

- حرصت النجمة أنجيلينا جولي على التواجد في هذا الحفل، واختارت الظهور بثوب أسود بسيط بقصّته زيّنه الريش عند الكمّين وحمل توقيع دار Versace الإيطالية.

- تألّقت النجمة الإسبانية بينيلوبي كروز بثوب من الدانتيل الأسود حمل توقيع دار Ralph&Russo البريطانية.

- اختارت النجمة الأميركية ريز وثيرسبون ثوب أسود عاري الكتفين تميّز بقصّته الضيّقة، حمل توقيع المصمم Zac Posen وقد نسّقت إطلالتها مع مجوهرات ماسية من Bulgari.

- تألّقت النجمة جيسيكا بيال بثوب مستوحى من أناقة راقصات الباليه حمل توقيع Dior Haute Couture. وقد تمّ تنفيذه بخامة التول الأسود وتبطينه باللون البيج العاري. كما نسّقت إطلالتها مع مجوهرات ماسيّة من Bulgari.

- اختارت العارضة الأميركية الشهيرة هايدي كلوم ثوبها من Ashi Studio. وقد تميّز بتنورته المتعددة الأطوال وتطريزه بالريش.

- اختارت النجمة الأسترالية نيكول كيدمان، التي حصدت جائزة أفضل ممثلة في هذا الحفل، ثوبها من دار Givenchy الفرنسية وقد تميّز ببساطته وبخامة الدانتيل التي زيّنت القسم العلويّ منه.

- تألّقت العارضة الشهيرة نعومي كامبل بثوب طويل حمل توقيع المصمم الفرنسي Jean Paul Gaultier تميّز بثنياته التي تحوّلت إلى زيل رافقه.

- اختارت النجمة ديان كروغر ثوباً من التول المنقّط رافقه كاب طويل حمل توقيع دار Prada الإيطالية.

- اختارت النجمة ماندي مور أن تزيّن ثوبها الأسود الطويل بحزام باللون الأحمر. وقد حملت إطلالتها توقيع المصممة Rosie Assouline .