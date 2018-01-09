القاسمي يقدم تصاميمه الرجالية في أسبوع لندن للموضة

في إطار فعاليات أسبوع لندن للأزياء الرجالية الخاصة بخريف وشتاء 2018، قدم المصمم الإماراتي، خالد بن سلطان القاسمي، مجموعة من الأزياء الرجالية حصدت اهتماماً كبيراً من قبل الجمهور ونقاد الموضة على السواء.

وهي ليست المرة الأولى التي تشارك فيها علامة Qasimi بأسبوع لندن للموضة، فقد سبق أن رصدنا مشاركتها أيضاً في عروض ربيع وصيف 2018 من خلال تصاميم جمعت بين اللمسات الشرقية والروح الغربية بأسلوب شبابي عصري.

تضمنت مجموعة Qasimi الخاصة بالخريف والشتاء المقبلين 24 إطلالة غلبت عليها الألوان الخريفية الكلاسيكية كالبني، والبيج، والرمادي، والأسود، والكحلي.

ودخلت عليها بعض الألوان الشبابية المشرقة كالبرتقالي، والأصفر، والأزرق، كما تزينت بعض الإطلالات بعبارات Blessed وAmen التي تعبر عن ثقافة التعبير عن "الشكر" التي تغزو العالم حالياً.

الطابع الرياضي خيم على معظم إطلالات هذه المجموعة التي تضمنت: معاطف واقية من المطر، سترات قصيرة، سراويل واسعة وأخرى جلدية...حيث أتقن المصمم الجمع بين الخامات والطبعات بأسلوب عصري أنيق. كما ترافقت الأزياء مع مجموعة من الإكسسوارات المميزة لفتنا منها الأحزمة الجلدية، الأوشحة السميكة، والأحذية الرياضيّة البيضاء. تعرفوا على بعض إطلالات هذه المجموعة فيما يلي.