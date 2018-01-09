هذه الوصايا تساعدكِ على تعزيز الكولاجين في بشرتكِ

يتميز الكولاجين بكونه بروتيناً متوفراً في عدة أنسجة من الجسم بما فيها الجلد. وهو مسؤول عن متانة البشرة ومرونتها في الوقت نفسه، كما أنه ينشط آلية استبدال خلايا الجلد الميتة بأخرى جديدة.

مع التقدم في السن ينخفض إنتاج الكولاجين في البشرة، مما يتسبب في ترهلها وظهور التجاعيد عليها. ويتأثر هذا الانخفاض أيضاً بنظام حياتنا غير الصحي وبالإفراط في التعرض لأشعة الشمس دون حماية.

تعرفوا فيما يلي على أساليب تعزيز الكولاجين في البشرة من خلال النظام الغذائي والعناية التجميلية:

تعزيز الكولاجين عبر النظام الغذائي

تتميز بعض الأطعمة بقدرتها على تعزيز إنتاج الكولاجين في البشرة، ولذلك من الضروري إدراجها بوفرة في نظامنا الغذائي:

• الفواكه والخضراوات ذات اللون الأحمر كونها تحتوي على مضادات الأكسدة بالإضافة إلى مادة الليكوبين التي تعزز إنتاج الكولاجين.

• الخضراوات الورقية ذات اللون الأخضر، وأبرزها الملفوف والسبانخ التي تتميز بغناها بالفيتامين C بالإضافة إلى أنواع أخرى من الخضار مثل البروكولي والفلفل، والفاكهة مثل الكيوي، والبابايا، والجوافة، والحمضيات.

• أنواع الطعام الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية ومنها بياض البيض، والمكسرات، والأسماك الدهنية.

• المنتجات المصنوعة من الصويا، وأبرزها حليب الصويا والتوفو المعروف أيضاً بجبن الصويا.

• الشوكولا، وخاصة الشوكولا السوداء الغنية بمضادات الأكسدة ومشروب الشوكولا الساخن، الذين يساعدان على تعزيز الكولاجين في البشرة.

• تناول كمية كافية من الماء لترطيب بشرة الوجه وأنسجة الجسم مما يساعد على تجديد الخلايا وإزالة السموم من الجسم.

تعزيز الكولاجين عبر العناية بالبشرة

يمكن لبعض مستحضرات العناية أن تساهم في تعزيز إنتاج الكولاجين في البشرة نظراً لغناها بفيتامينات وعناصر ضرورية في هذا المجال:

• تدليك البشرة بزيت الأفوكادو الغني بأحماض أوميغا 3 الدهنية المعززة لإنتاج الكولاجين، بالإضافة إلى الفيتامين E الذي يحمي البشرة من الجذيرات الحرة المسببة للشيخوخة المبكرة.

• اختيار مصل للبشرة يحتوي في تركيبته على حمض الهيالورونيك الذي يساهم في الحفاظ على رطوبة البشرة ويحميها من الجفاف الذي يسرع آلية شيخوختها المبكرة.

• استعمال كريمات وأمصال غنية بخلاصة الفيتامين C، كونه يتمتع بمفعول مضاد للأكسدة ومعزز لإنتاج الكولاجين.

• المواظبة على تدليك البشرة يومياً لتنشيط عمل الغدد الليمفاوية، وزيادة نضارة البشرة وصفائها. كما يتمتع استعمال الأقنعة المرطبة مرة أسبوعياً بالمفعول نفسه في مجال تعزيز إنتاج الكولاجين في البشرة.