أناقة "الستريت ستايل" من ملتقى "بيتي أومو" للأزياء

ما زال ملتقى #بيتي_أومو Pitti Uomo الذي يجري حالياً في مدينة فلورنسا الإيطالية واحداً من أهم ملتقيات الموضة في أوروبا والعالم، رغم مرور أكثر من 50 عاماً على تأسيسه.

يمتد هذا الملتقى، الذي يقام مرتين سنوياً، على أربعة أيام. وهو محطّة مهمة للمهتمين بصناعة #الأزياء_الرجالية تحوّل شوارع مدينة فلورنسا إلى عروض #أزياء حيّة يقدّمها زوّار الملتقى والمشاركون فيه.

يقدّم ملتقى Pitti Uomo هذه المرة بنسخته الـ93 مفهوماً خاصاً للأناقة الرجالية مبنيا حول القصّات والخامات الكلاسيكية التي تختلط بأسلوب مبتكر يؤمن الحصول على إطلالة مميّزة على كل المستويات.

زوّار هذا الملتقى ارتدوا بدلاتهم الأنيقة وتزيّنوا بربطات عنق متناسقة معها. كما أنهم حرصوا على إضافة أكسسوارات مميّزة على إطلالاتهم منها القفازات الجلديّة، الشالات الصوفيّة، الأوشحة الحريرية، النظارات الشمسية، البروشات المبتكرة وحتى القبعات التي أضفت على أزيائهم لمسات من #الأناقة الراقية.

"العربية.نت" جالت في شوارع #الموضة الفلورنسية وعادت بالمشاهدات التالية.