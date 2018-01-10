10 نصائح هي الأكثر فعالية لجمال شعرك

الشعر الصحي والجميل لا يكون أبداً وليد الصدفة، بل هو نتيجة عناية مستمرة واستعمال المستحضرات المناسبة لنوعه ومتطلّباته. تعرّفوا فيما يلي على مجموعة من #النصائح هي الأكثر فعالية في مجال الحصول على شعر يتوّج حضورك بحيويّته ولمعانه.

1 - تجنّبي الإفراط في غسل الشعر، لأن الغسل المتكرّر يجرّد شعرك من #الزيوت التي تجعله صحيّاً. وحاولي ألا تغسليه أكثر من مرة كل 3 أيام كي لا تتسبّبي بإنتاج إضافي للزيوت مما يجعله دهنياً.

2 - اختاري شامبو يؤمن لشعرك التغذية والترطيب الذي يحتاجه، على أن يكون غنيّاً بالزيوت الطبيعية ومستخلصات الحرير. واحرصي على أن يتلاءم أيضاً مع نوع شعرك سواءً كان عادياً، أم جافاً أم دهنيّاً أم مصبوغاً.

3 - إذا كان شعرك جافاً، طبّقي عليه في صالون التجميل علاجاً مغذّياً غنيا بالكيراتين والمستخلصات النباتية. على أن يتم تعريض الشعر بعد ذلك للحرارة لمدة 15 دقيقة مما يساهم في تسريع اختراق المرطب لألياف #الشعر والتغلغل فيه.

4 - لتغذية شعرك وتأمين الحماية له من حرارة المجفّف استعيني بالمصل الخاص بهذا الغرض. طبّقيه على شعرك النظيف المغسول بالشامبو والمجفّف جزئياً بالمنشفة، على أن تطبّقيه أولاً على الأطراف ومن ثمّ تضعين ما تبقى من الكميّة على طول الشعر.

5 - استخدمي قناعاً معالجاً للشعر المتعب والفاقد للحيوية مرة أسبوعياً، على أن تتركيه على الشعر لمدة نصف ساعة بعد تغطية شعرك بقبّعة الحمام البلاستيكية لأنها تساعد المنتج على اختراق الشعر.

6 - اتركي شعرك يجفّ تماماً قبل تعريضه لأدوات التصفيف المعتمدة على الحرارة، لأن أسوأ ما يمكنك القيام به لشعرك هو تصفيفه وهو لا يزال رطباً مما يتسبّب بإتلافه.

7 - لإضافة بعض اللمعان الصحي إلى شعركِ، استخدمي زيوت الشعر متعددة المهام التي ترمم أليافه الجافة وتمدّها بالنعومة. اختاري الأمصال التي تحتوي على زيوت اللوز، والأفوكادو، وبذور العنب إضافة إلى الفيتامين E ومضادات الأكسدة.

8 - لمحاربة تجعيد وتطاير الشعر، قومي بشطف البلسم عن شعرك بالماء البارد، فذلك يساعد على إغلاق طبقاته الصدفيّة ويمنع الرطوبة من الدخول إلى نسيجه لتسبّب التجعّد والتطاير.

9 - استخدمي فرشاة من الشعر الطبيعي الخشن كونها لا تلحق الضرر بشعرك. وتجنّبي الإفراط في تمشيطه عندما يكون رطباً لأنه يكون في حالة من الهشاشة والضعف.

10 - تجفيف الشعر له قواعده، وأهمها عدم استخدام أعلى درجة سخونة في مجفف الشعر لأن ذلك يتسبّب بتدمير ألياف شعرك. اختاري الحرارة المتوسطة للمجفّف وحاولي إبقاءه على بعد 10 سنتيمترات من الشعر، على أن يتمّ توجيه تدفّق الهواء إلى الأسفل لمنع تطاير الشعر.