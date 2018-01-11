مستحضرات خاصة بصور الـ"سيلفي" من "ديور"

عوّدتنا مجموعة مستحضرات Diorskin Forever منDior على تحقيق حلم الحصول على بشرة مثالية سنة بعد سنة. وهي قامت مؤخراً بإعادة ابتكار التصحيح الفائق من خلال مجموعة #مستحضرات الأساس Diorskin Forever Undercover.

ففي حقبة تُشتهر فيها صور الـ"سيلفي" يجمع مستحضر الأساس ذي التركيبة المائية والتغطية العالية ما بين الخصائص القصوى للتحكّم بـ #البشرة وبين الإطلالة الطبيعيّة للحصول على لمسة نهائيّة مثالية تدوم 24 ساعة وتغنيكِ عن استعمال أي فلترات محسّنة للصور.

يقف بيتر فيليبس المدير الفني للإبداع والصورة في دار Dior وراء هذا الابتكار. وهو يصف مفهومه لهذا التمويه الحديث على الشكل التالي: "إن التركيز العالي للعناصر الملوّنة المضمّنة في تركيبة سائلة جداً يحرص على منحنا التصحيح المثالي للشوائب. والميزة الجديدة في هذا المستحضر ذي التغطية العالية هو أنكِ لا تشعرين به أو ترينه مما يترك لمسة نهائية نضرة وغير لمّاعة، ويسمح بالاستغناء عن استعمال البودرة".

يتحكّم Diorskin Forever Undercover بالبشرة على كلّ المستويات، فيتركها مُصحّحة ومتجانسة مع الحفاظ على مظهرها الطبيعي ويشكّل قاعدة مثالية لأي إطلالة #ماكياج طبيعيّة كانت أو مبتكرة.

يحتوي مستحضر Diorskin Forever Undercover على حوالي ضعف #العناصر الملوّنة الموجودة في مستحضر الأساس الأصلي، مما يؤمن تغطية طبيعيّة مثالية.

كما أنه يتضمّن عناصر معدنيّة ملوّنة مختارة بعناية تتميّز بتركيبتها النباتية التي تندمج مع البشرة بشكل مثالي لمنح لمسة نهائية مرهفة وغير ملحوظة. وبفضل تغطيته المضادة للماء، فهو يؤمن تأثير "البشرة الثانية" المثالية لفترة طويلة.