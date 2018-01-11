8 وسائل لبشرة أكثر شباباً دون "بوتوكس"

إذا كانت حقن #البوتوكس وسيلة فعّالة للتخلّص من #التجاعيد التي تغزو بشرتك، فاعلمي أن هناك وسائل أخرى قادرة على تأمين النتيجة نفسها، ولفترة تدوم لوقت أطول من مفعول الحقن التجميليّة. تعرّفي على 8منها فيما يلي:

1- خصّصي أوقاتاً إضافيّة للنوم

احرصي على النوم لفترة لا تقلّ عن 8 ساعات خلال الليل، وذلك للتخفيف من حدّة الهالات الداكنة التي تجعلك تبدين أكبر بـ10 سنوات من عمرك الحقيقي. أما أفضل أوقات #النوم فائدةً للبشرة فهي تلك التي تمتد من العاشرة ليلاً إلى الثانية صباحاً، إذ تكون آليّة تجدد البشرة خلال هذه الفترة في أوجها.

2- استعملي مرطّباً للجو

إذا كنت تعيشين في أجواء جافة نتيجة استعمال وسائل التكييف والتدفئة، احرصي على تواجد آلة لترطيب الجوّ في منزلك، فذلك يساعدك على تجنّب تعرّض بشرتك لـ #الجفاف الذي يسرّع في آليّة شيخوختها.

3- اشربي المزيد من الماء

البشرة الجافة تكون عرضة للإصابة بالتجاعيد المبكرة، ولذلك من الضروري ترطيبها من الخارج بالكريمات ومن الداخل بتناول 8 أكواب من #الماء يومياً على الأقل. إضافة إلى تبنّي نظام غذائيّ غنيّ بـ #الفيتامينات التي تمدّ بشرتنا بالنضارة والإشراق.

4- ركّزي على تناول الأسماك والمنتوجات الطازجة

إن التركيز على تناول الأسماك والمنتوجات الطازجة كفيل بتزويدكِ بمضادات الأكسدة التي تحمي بشرتك من الجذيرات الحرة المسؤولة عن شيخوختها المبكرة.

كما تتميّز الأسماك بغناها بأحماض أوميغا3 الدهنيّة التي تحافظ على مرونة #البشرة وتحميها من الجفاف وبالتالي التجاعيد.

5- خفّفي من استهلاك السكريّات

هل تعلمين أن #السكر هو أحد ألدّ أعداء بشرتك، كونه يخفّف من إنتاج الكولاجين والإلستين المسؤولين عن مرونة وشباب الجلد. ولذلك ننصحكِ بتجنب استهلاك السكر والأطعمة الغنيّة به كالحلويات، بهدف الحفاظ على بشرتكِ لأطول فترة ممكنة.

6- اختاري مستحضرات مكياجك بعناية

عند ظهور التجاعيد، تجنّبي مستحضرات #الماكياج التي تتميّز بتركيبتها المبودرة، للحلول دون استقرار جزيئاتها في تجاعيدك. على أن يتمّ استبدالها بالصيغ الكريميّة أو السائلة، وهذا الأمر ينطبق على مستحضرات مثل الفاونديشن، والبلاشر، والهايلايتر، وحتى ظلال العينين.

7- استعيني بالريتينول وسواه من مشتقّات الفيتامين A

يتميّز #الفيتامين A ومشتقّاته في تنشيط عمليّة تجدد الخلايا وإنتاج الكولاجين، مما يساهم في جعل أنسجة البشرة أكثر امتلاءً. استعيني بطبيب الجلد ليصف لك ما يناسبك من مستحضرات عناية بالبشرة تكون غنيّة بهذه المواد الضرورية للحفاظ على شباب البشرة.

8- الجـئي إلى فوائد الليزر التجميلي

يسمح #الليزر بإزالة البقع الداكنة عن سطح البشرة، وهو يساهم في محو الخطوط الرقيقة وحتى التجاعيد. ولكن من الضروري استعمال مستحضر حماية من الشمس بعد الخضوع لتقنيّات الليزر، وذلك للحفاظ على النتائج التجميلية التي يؤمنها.