ما هو الشعار الجديد الذي زيّن تصاميم "فالنتينو"؟

قدّم المصمم بيار باولو بيكيولي مجموعته الخاصة لما قبل خريف 2018 لدار #فالنتينو #Valentino في معهد الفنون الجميلة في نيويورك. أما الصور التي تمّ عرضها لهذه المجموعة فأُخذت في محترف الدار في روما، "حيث يولد كلّ شيء" كما يقول بيكيولي.

التاريخ العريق لدار Valentino شكّل مصدر الإلهام الأساسي لهذه المجموعة التي قدّمها المصمم بأسلوبه الشخصي. فقد استعاد طبعة جلد النمر التي سبق أن قدّمها مؤسس الدار فالنتينو غارافاني في العام 1968، كما استعان بالخطوط البيضاء والسوداء التي كانت ظهرت في مجموعات الدار خلال ثمانينيّات القرن الماضي، وأعاد تقديم "اللوغو" المتماوج الذي سبق أن ظهر في عروض منتصف سبعينيّات القرن الماضي. وهو قال في هذا المجال: "نستعيد في هذه المجموعة من الأزياء لحظات من هويّة وإرث Valentino بطريقة تجعلها حيّة ومناسبة لحياتنا اليوم."

وقد ظهرت لمسات بيكيولي الخاصة في هذه المجموعة من خلال شعار جديد اتخذ شكل أحرف VLTN التي تختصر اسم Valentino، والتي زيّنت المعاطف، والسترات، والحقائب بشعار عصري وعريق في الوقت نفسه.

45إطلالة تضمّنتها هذه المجموعة غلبت عليها ألوان المونوكروم، والبيج بالإضافة إلى الأحمر الذي يعتبر اللون الأيقوني لدار Valentino. أما بالنسبة للطبعات فتكرر ظهور الطبعات الحيوانية وطبعة البولكا التي زيّنت أزياءً قد تختارها النجمات قريباً للظهور بها على البساط الأحمر لأهم المهرجانات العالمية. تعرّفوا على بعض تصاميم مجموعة Valentino لما قبل خريف 2018 فيما يلي.