هذه أفضل وأسوأ إطلالات حفل Critics’ Choice Awards

بعد طغيان اللون الأسود على إطلالات النجمات، تعبيراً عن رفض التحرّش، في حفل توزيع جوائز Golden Globe Awardsالذي جرى مطلع الأسبوع الجاري، يبدو أن النجمات توجّهن إلى الألوان المشرقة في حفل جوائز اختيار النقّاد Critics’ Choice Awards الذي جرى مساء أمس في هوليوود. وقد تمّ خلال هذه المناسبة توزيع جوائز على المشاركين بأفضل الأفلام السينمائية والبرامج التلفزيونية التي قُدّمت في العام الماضي. فمن كانت صاحبات أفضل وأسوأ الإطلالات في هذا الحفل برأي جمهور وسائل التواصل الاجتماعي؟

- أفضل الإطلالات:

يكمن نجاح هذه الإطلالات في تفاعل الجمهور معها بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي:

- يبدو أن النجمة أنجلينا جولي معجبة جداً في هذه الفترة بتصاميم دار Ralph&Russo البريطانية. فبعد أن رأيناها بثوب أسود يحمل توقيع هذه الدار في حفل الغولدن غلوب مطلع هذا الأسبوع نجدها تختار إطلالة أخرى من الدار نفسها اتخذت شكل ثوب عاري الكتفين باللون الأبيض تزيّن بريش النعام.

- اعتمدت الممثلة الأميركية جيسيكا بيال على ثوب مطبّع بألوان الأسود، والأبيض، والأحمر من دار Oscar de La Renta تميّز بطابعه العصري وأناقته اللافتة.

- اختارت الممثلة الأميركية راشيل بروسناهان إطلالة ورديّة برّاقة حملت توقيع المصمم زهير مراد. وقد حافظ ثوبها على بساطة القصّة والتصمّيم بالتوازي مع خامته الناعمة التي تزيّنت بالتطريز الكثيف.

- بقيت الممثلة الأسترالية نيكول كيدمان وفيّة لتصاميم دار Valentino في إطلالتها التي تميّزت باللون الفوشيا وتزيّنت بالكشاكش المنسدلة بحركة انسيابيّة على طول ثوبها.

- اعتمدت الممثلة والعارضة الأميركية، يارا شاهدي، على إطلالة باللون البنفسجي الذي اعتمد كلون للعام 2018 من قبل شركة بانتون العالمية. وقد حمل ثوبها توقيع دار Giambattista Valli وتزيّن بالتطريز عند الصدر.

- أسوأ الإطلالات:

إن اختيار هذه الإطلالات على أنها الأسوأ في هذا الحفل يعود إلى عدم تفاعل الجمهور معها بشكل إيجابي على وسائل التواصل الاجتماعي:

- لم توفّق الممثلة الأميركية أليسون ويليامز بثوبها الذي اختارته من دار Dolce&Gabbana، فخليط الألوان والخامات التي استعملت لتنفيذه لم ترق لمتابعي وسائل التواصل الاجتماعي.

- تمّ تصنيف إطلالة الممثلة الأميركية كيرنن شيبكا، التي حملت توقيع دار Delpozo، من أسوأ إطلالات الحفل. فهي بدت طفوليّة ولا تناسب أجواء الأناقة على البساط الأحمر.

- لم تلق إطلالة الممثلة جيسيكا شاستاين التي حملت توقيع دار Vionnet رضى الجمهور على وسائل التواصل الاجتماعي رغم أن لون ثوبها تناسق بامتياز مع لون بشرتها وشعرها. أما أبرز الانتقادات التي وجّهت إلى زيها فمرتبطة بقصّته والفتحة التي امتدت من الصدر حتى البطن.

- أثار اختيار الممثلة والعارضة الأميركية كايت بوزوورث لثوبها الأبيض موجة من الانتقادات. فقد حملت إطلالتها توقيع Brock Collection وبدا تصميمها مبهماً ومتكلّفاً في الوقت نفسه.

- حمل ثوب الممثلة والمنتجة الأسترالية مارغو روبي توقيع دار Chanel، ولكنه لم يلق استحسان الجمهور نظراً لكشاكشه الأفقيّة الصغيرة وحزامه المزيّن بالأحجار الكبيرة.