5 اتجاهات تحدّد ماكياجكِ في استقبال العام 2018

تتميّز أحدث اتجاهات ماكياج العام 2018 بكونها جريئة، وناعمة، ومثيرة. ولكن قبل أن تتمكني من تنفيذها، ستحتاجين إلى الأدوات الرئيسية مثل كريم الأساس، والكونسيلر، والبلاشر، وظلال العيون ذات الألوان الطبيعية، وأحمر الشفاه، وملمع الشفاه، وقلم الحواجب، والبودرة، وبالطبع الماسكارا. فإذا كنت تملكين جميع هذه المستحضرات يمكنكِ البدء بتجربة اتجاهات العام الجديد لتقرري ما هي الطلة التي تناسبكِ.

1- الماكياج الناعم:

هو اتجاه مألوف لأنه يظهر بشكل متزايد بين النساء من مختلف الفئات العمريّة. فالطلة الطبيعية تبقى صالحة لكل وقت ولا تتطلب الكثير من العناية. لتحقيقها يجب أن تكون بشرتك نظيفة وصحية، ولذلك احرصي على استعمال الكونسيلر وكريم الأساس المناسبين للون بشرتك.

إذا كنت تخططين لتلبية بعض الدعوات المسائية، جربي استخدام الوردي القزحي لوجنتيكِ، وحددي حاجبيك بقلم أو بودرة الحواجب، وضعي مستحضر مضيء على عظمتي الخدين. ولكن لا تبالغي في الطلة عن طريق وضع ماسكارا ثقيلة؛ بدلا من ذلك، جربي استخدام الماسكارا البنية بدلا من السوداء. وفيما يتعلق بالشفاه، يمكنك استخدام لون شفاه محايد أو طبيعي، أو اختاري اللون الأحمر الفاتح.

2- الماكياج الجريء:

الحواجب الكثيفة والمحددة بدقة هي الاتجاه الرئيسي للعام 2018، ولكن الحواجب السميكة لا تعني حواجب فوضوية غير مرتبة أو حواجب مُعاد تحديدها بالوشم، لذا لا تزالين بحاجة لترتيبهما وتحديدهما، والحد من الشعرات المتطايرة عن طريق نزع الشعر بانتظام. ولكن عليك ملئهما بقلم الحواجب أو بودرة الحواجب لتأطير وجهك. ومن الطرق السهلة لتحقيق هذه الطلة هي استخدام ماكياج طبيعي عن طريق مطابقة كريم الأساس تماما مع بشرتك وعدم وضع الماسكارا. استخدمي مشط للحواجب لوضع جل الحواجب على الحاجبين، ولتثبيت الشعر في مكانه طوال اليوم.

3- ماكياج من وحي الطبيعة:

بعض الاتجاهات تظل رائجة دائما، مثل ظلال العينين الذهبية المستخدمة مع الألوان الخريفية؛ لذا توقعي أن تري في ماكياج بداية هذا العام ألواناً مثل: القرميدي، والبني، والأحمر، والأصفر، والمرجاني، والبرغندي. استخدمي أصباغ قوية لتحقيق هذه الطلات المذهلة، ثم استخدمي الظلال الذهبية لإبراز الألوان الأخرى. واحرصي على أن يبقى ماكياجكِ بسيطاً عن طريق عدم وضع الكثير من الآي لاينر الأسود مع هذه الطلة لكي تتوهجي أكثر.

4- الماكياج الداكن:

غيري مظهركِ تماما بهذا الماكياج الغامض الداكن والمثير. ولتحقيق هذه الطلة، استخدمي الآي لاينر أكثر مما تستخدمينه في الاتجاهات التي سبق ذكرها، وقللي في الوقت نفسه من استخدام ظلال العيون. ولكن لا تتخلي تماما عنها لأن الظلال هي التي تساعد على تحقيق طلة العين الدخانية.

اختاري ظلال عيون بألوان ترابية تكون قزحية لتغطية جفن العين. لا تنسي تغطية ظلال العيون السوداء بظل قزحي أيضا، بدءا من الزوايا الخارجية للعينين إلى الأنف. وبالنسبة للشفاه، ضعي لون محايد من أحمر الشفاه أو الغلوس، واستخدمي لرموشك الماسكارا مع فرشاة الرموش.

5- الماكياج العملي:

إذا كانت اتجاهات الماكياج للعام الجديد تجذب معظم الاهتمام إلى العينين، إلا أن شفتيك لهما تأثير على طلّتكِ أيضاً. فاحرصي على أن يكون ماكياج عينيك متناسبا مع ماكياج شفاهك.

جرّبي الشفاه الحمراء مع العين الدخانية. فهذه الطلة رائعة لحفلات الإجازات أو المناسبة المهمة، ولكنها ليست مناسبة للاستخدام اليومي. خلال النهار، عليك اختيار لون جريء للشفاه، واستخدمي ظلال العيون بشكل أقل على جفنيك. استعيني بمرطب يجعل شفاهك تبدو أكثر امتلاء، وعند استخدام أحمر شفاه ملون، استعيني ببودرة شفافة لتثبيت اللون لفترة أطول. يمكنك أيضا استخدام محدد الشفاه لملء شفتيك، ثم ضعي لون مطابق من أحمر الشفاه. أخيرا، احرصي على ملء حواجبك، ثم استكملي هذه الطلة بوضع الماسكارا وطبقة خفيفة من البلاشر.