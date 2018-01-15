جيل الألفية هو النجم في عرض "دولتشي أند غابانا"

قدمت دار Dolce&Gabbana الإيطالية مجموعتها من الأزياء الرجالية الخاصة بخريف وشتاء 2018. وقد حملت هذه المجموعة اسم king’s Angels وتضمنت 110 إطلالات قدمها كالعادة مجموعة من أبرز مؤثري جيل الألفية على وسائل التواصل الاجتماعي.

بدأ العرض بمجموعة من البدلات السوداء ترافقت فيها سراويل "الجاكارد" مع سترات مخملية ومعاطف تزينت بالطبعات حيناً وبالفرو حيناً آخر، ثم بدأت الألوان تتفتح على خشبة العرض في خلطات مبتكرة.

طراز "الباروك" بلمساته الغنية خيم على العديد من إطلالات هذا العرض، وقد تجلى بشكل بارز في السراويل الضيقة التي تم تنفيذها بخامات مطبعة بالورود، وفي البدلات والمعاطف المزخرفة. أما التصاميم المستوحاة من طراز ثياب النوم فتكرر ظهورها أيضاً في هذه المجموعة، التي تضمنت أيضاً سراويل براقة تم تنفيذها بخامة "الباييت" وأزياء رياضية تميزت بألوانها المشرقة ورسوماتها المرحة.

ولتكتمل إطلالة رجل Dolce&Gabbana، تم تنسيق الأزياء مع أحذية مطرزة وقبعات متنوعة.

تعرفوا على بعض أجمل إطلالات هذه المجموعة فيما يلي.