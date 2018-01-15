3 قرارات جماليّة تحتاجها بشرتكِ في 2018

عندما يتعلّق الأمر بالعناية ببشرتكِ، ينصحكِ الخبراء في هذا المجال بالتفريق بين الخطوات غير الأساسيّة، وتلك التي لا يمكن الاستغناء عنها. فإذا كان هدفكِ أن تعتني بشكل أفضل ببشرتكِ في العام الجديد عليكِ أن تبدئي بتبنّي هذه الخطوات الثلاث الأساسيّة.

1- أعيدي التفكير بكيفيّة تنظيف بشرتكِ

فإذا كنت تغسلين #بشرة وجهكِ صباحاً ومساءً بمستحضر التنظيف نفسه، حاولي الاستغناء عن هذه الخطوة في الصباح واكتفي بإنعاش بشرتكِ بالماء قبل تطبيق الكريم المرطّب. ولكن احرصي على تنظيف بشرتكِ مساءً للتخلص من الأوساخ وبقايا الماكياج المتراكمة على سطحها طوال اليوم. يمكنكِ استعمال منظّف زيتيّ أو راغيّ أو حتى حليب خاص بالتنظيف للحصول على بشرة نقيّة وصحيّة. فمن شأن هذه الخطوة أن تخفّف من جفاف بشرتكِ مما يسمح بالحفاظ على شبابها لفترة أطول.

2- اجعلي الترطيب يمتدّ إلى أكثر من وجهكِ

من الضروري ترطيب بشرة #الوجه بشكل يومي ولكن يجب ألا يبقى الترطيب حكراً على الوجه فقط. احرصي على تبنّي عادة ترطيب عنقكِ ومنطقة أعلى الصدر ويديكِ أيضاً. فمع مرور الوقت تصبح البشرة في هذه المناطق أكثر رقّة وجفافا وحساسية مما يتطلّب ترطيبها مرتين يومياً للحفاظ على شبابها لأطول فترة ممكنة.

3- استعملي كريم الحماية من الشمس في كلّ الظروف

تبنّي عادة تطبيق كريم الحماية من الشمس 365 يوماً في السنة، ومهما اختلفت أحوال الطقس، فاعتماد الحماية من مخاطر أشعة الشمس هو الوسيلة الأساسيّة التي يمكنكِ الاستعانة بها لحماية بشرتك من ظهور علامات #الشيخوخة المبكرة، ومن خطر الإصابة بسرطان الجلد. ولحسن الحظ أن هناك المئات من المستحضرات التي تؤمن لكِ الحماية الطلوبة في هذا المجال. وهي تتوفّر بصيغ وتركيبات ودرجات حماية مختلفة تناسب كلّ أنواع البشرات.