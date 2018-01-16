هكذا تحوّلت صالة الوصول في المطار مع "فندي"

في أجواء صالة لوصول الحقائب قدّمت دار Fendi مجموعتها من الأزياء الرجالية لخريف وشتاء 2018. وبهذه المناسبة استحضرت سيلفيا فنتوريني فندي، المديرة الإبداعية للأزياء والأكسسوارات الرجالية في الدار، أجواء صالات الوصول في المطارات إلى ممشى العرض: من السجادة الكهربائية المتحركة التي تمرّ عليها الحقائب، إلى اللوحات الكهربائية التي تحمل اسم الرحلات والتي تزيّنت هذه المرة باسم Fendi وبكلمات أخرى تتميّز بطابعها الإيجابي وتبدأ جميعها بحرف F الذي تحوّل إلى رمز أيقوني لهذه الدار الإيطالية الفاخرة.

54 إطلالة رجالية تضمّنها هذا العرض الذي تجلّت فيه كل براعة الدار في تحويل الفرو إلى خامة أساسية في خزانة الرجل العصري. فقد لفتتنا السترات والمعاطف التي تزيّنت بهذه الخامة بأسلوب شبابي مبتكر دون التخلّي عن اللمسة الكلاسيكية التي يفرضها استعمال الفرو.

طبعة المربعات ظهرت بأشكال متعددة في هذا العرض، حيث زيّنت البدلات والمعاطف بلمساتها الغرافيكية التي اتخذت طابعاً مرحاً عندما تم تنفيذها باللون الأصفر المشرق. أما لوغو Fendi الشهير الذي يتألف من حرفي F، فقد زيّن سترات الفرو، المعاطف الواقية من المطر، الحقائب، والأحذية، وحتى القبعات التي اتخذ بعضها شكل مظلاّت يتمّ تثبيتها في أعلى الرأس.

الأكسسوار الأبرز في هذه المجموعة كانت الحقائب التي تناسقت مع الأجواء العامة والديكور الذي تم تنفيذه خصيصاً للعرض. وقد لفتتنا حقائب السفر الكبيرة، الحقائب الصغيرة التي تعلّق من الكتف باتجاه الذراع الأخرى، بالإضافة إلى حقائب اليد ذات الطابع العملي والأنيق على السواء.

مرة جديدة تقدّم دار Fendi واحدا من أجمل وأفخر عروض الأزياء الرجالية خلال أسبوع ميلانو للموضة. تعرّفوا على أبرز تصاميمها الجديدة فيما يلي: