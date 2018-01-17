ساعات "هيرمس" تشارك للمرة الأولى في SIHH

في إطار "الصالون الدولي للساعات الفاخرة" SIHH الذي يقام حالياً في مدينة #جنيف السويسريّة، تمّ تسجيل مشاركة دار Hermes الفرنسيّة للمرة الأولى في هذا المعرض الذي يقام بنسخته الـ28 ويمتدّ من 15 إلى 19 الجاري. وهو يشكّل الملتقى السنوي الأساسي لصنّاع الساعات الفاخرة في العالم.

وإذا كانت دار Hermes، العريقة في مجال #الأزياء والمشغولات الجلديّة، فرنسيّة المنشأ وتملك مشاغلها الخاصة في #باريس فإن تصنيعها للساعات التي تحمل إسمها يتمّ في سويسرا للاستفادة من البراعة السويسريّة المعروفة في هذا المجال.

قصّة دار Hermes مع صناعة الساعات بدأت منذ 40 عاماً، وهي تتبنّى شعاراً أساسياً في هذا المجال هو أن "الوقت ليس قيداً". ولذلك فهي تفضّل التعبير عنه من خلال تصاميم ساعات تجمع بين الخفّة، والابتكار، ولمسة من المرح. ويشدّد المسؤولون عن هذه الدار أن الهدف الأساسي لدار Hermes في مجال تصنيع الساعات هو الحفاظ على النوعيّة والابتكار في التصاميم التي تقدّمها. وخير دليل على ذلك الساعة التي صممها مارتن مارجيللا للدار في العام 1997، وتميّزت بسوارها المزدوج الذي تحوّل إلى قطعة أيقونيّة بالنسبة لعلامة Hermes، وتمّ تقليده من قبل الكثيرين بعد ذلك.

من خلال مشاركتها الأولى بمعرض SIHH تقدّم Hermes عدداً من الإصدارات الجديدة، أبرزها مجموعة Arceau Casaque التي تتميّز بتدرجاتها المشرقة المستوحاة من ألوان سترات الخيّالة في السباقات العالمية وبرسمة رأس الحصان التي تزيّن قرص #الساعة.

أما #المجموعة الثانية من Hermes التي تمّ إطلاقها بهذه المناسبة فهي Klikti المستوحاة من #السلاسل التي تتزيّن بها الأحصنة لدى مشاركتهم في المناسبات الرسميّة الفرنسيّة. وتتوفر ساعات هذه المجموعة بألوان الذهب الوردي والذهب الأبيض مع أساور من جلد التمساح الأحاديّة أو المزدوجة متوفرة بستة ألوان مختلفة.

أما الساعة الأخيرة التي تقدّمها Hermes في إطار الصالون الدولي للساعات الفاخرة، فهي ساعة الجيب Arceau Pocket Millefiori التي تتميّز بإصدارها الخاص المرقّم والموجود داخل علبة فاخرة من جلد التمساح الأسود.