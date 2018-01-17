هكذا تبدو الأناقة الرجالية في شوارع ميلانو

إلى جانب #عروض_الأزياء الرجالية التي أقيمت مؤخراً في إطار #أسبوع_ميلانو لموضة خريف وشتاء2018، شهدت شوارع عاصمة الموضة الإيطالية عروضاً من نوع آخر قدّمها روّاد يتميّزون بذوق خاص يبتعد عن الكلاسيكيّة. "العربية.نت" جالت في شوارع ميلانو واختارت تسليط الضوء على المشاهدات التالية:

- رجال ميلانو لا يترددون في الخروج بأزياء مطبّعة بالأزهار و#تصاميم مستوحاة من ثياب النوم للحصول على إطلالة أنيقة ومبتكرة على السواء.

- الطبعات الحيوانية تغزو الأزياء الرجالية في ميلانو، حيث يعتمدها #المصممون الإيطاليون أمثال دار Dolce&Gabbana في تنفيذ سترات، سراويل وحتى بدلات تتزيّن بطبعة جلد النمر أو برسومات تتخذ أشكالاً حيوانية.

- في ميلانو تجمع أناقة "الباتشورك" بين عدة طبعات تزيّن المعاطف بخليط من الخطوط المربعة المتنوّعة، مضيفة عليها بلمسة من التميّز.

- السروال المزيّن بطبعة المربعات من القطع التي يفضّلها الرجال في ميلانو، وينسّقونها عادةً مع كنزة صوفيّة عالية الرقبة ومعطف كلاسيكي من الجوخ بلون حيادي.

- ليس غريباً أن ينسّق #الإيطاليون بدلاتهم الكلاسيكيّة مع حذاء رياضي وسترة كبيرة بتصميم رياضيّ أيضاً للحصول على إطلالة أنيقة وعمليّة في الوقت نفسه.

- في ميلانو فقط يمكن أن يرتدي الرجال معطفا واقيا من المطر تحت سترة من طراز "البايكر" دون أن تبدو إطلالته غريبة.

- في ميلانو، ليس مستغرباً أن تتزيّن الأزياء الرجالية بالفراشات التي تُعتبر طبعة أنثويّة بامتياز.

- السروال الجلدي الأسود اللمّاع ليس حكراً على النساء في ميلانو، فقد رصدناه في #إطلالات_الرجال الذين نسّقوه مع #أزياء رياضيّة الطابع وذات ألوان حياديّة.

- في ميلانو فقط ينسّق الرجال أوشحة الفرو التي يرتدونها مع أحذية مصنوعة من الفرو أيضاً.

- رجال ميلانو لايترددون في خلط عدة ألوان في الإطلالة الواحدة دون أن تبدو أزياؤهم متكلّفة أو غير متناسقة.