عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العربية ستايل

Issey Miyake يستوحي مجموعته من سكان المدن العالمية

المصدر: باريس - ليث بزاري
رابط مختصر

استوحى المصمم الياباني، يوشيكي ميامي، مصمم دار Issey miyake مجموعته للخريف والشتاء المقبلين للملابس الرجالية مما يرتديه شباب المدن العالمية الكبيرة من قطع أزياء، ما يعكس طاقة إيجابية لشخصية هؤلاء، بحسب رأي المصمم، الذي قام باستعراض أفلام وثائقية عن العاصمة اليابانية طوكيو وما كانت ترتديه من قطع في ثمانينيات القرن الماضي.

واستخدم المصمم أقمشة عدة أحياناً لحياكة القطعة الواحدة، إضافة إلى قطع ملونة تعكس مزاج من يرتديها للخريف والشتاء القادمين.

ولوحظت الأحذية المفتوحة من الخلف والشبيهة بالصنادل، وكذلك الحقائب الرجالية الكبيرة التي كانت جزءاً من الأكسسوارات.

المصمم الياباني يوشيكي ميامي المصمم الياباني يوشيكي ميامي

كلمات دالّة

#موضة, #عروض أزياء, #أزياء رجالية, #عروض الخريف والشتاء

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر