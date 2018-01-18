Issey Miyake يستوحي مجموعته من سكان المدن العالمية

استوحى المصمم الياباني، يوشيكي ميامي، مصمم دار Issey miyake مجموعته للخريف والشتاء المقبلين للملابس الرجالية مما يرتديه شباب المدن العالمية الكبيرة من قطع أزياء، ما يعكس طاقة إيجابية لشخصية هؤلاء، بحسب رأي المصمم، الذي قام باستعراض أفلام وثائقية عن العاصمة اليابانية طوكيو وما كانت ترتديه من قطع في ثمانينيات القرن الماضي.

واستخدم المصمم أقمشة عدة أحياناً لحياكة القطعة الواحدة، إضافة إلى قطع ملونة تعكس مزاج من يرتديها للخريف والشتاء القادمين.

ولوحظت الأحذية المفتوحة من الخلف والشبيهة بالصنادل، وكذلك الحقائب الرجالية الكبيرة التي كانت جزءاً من الأكسسوارات.