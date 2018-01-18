"كارتييه" تطلق ساعتها الجديدة من مجموعة "سانتوس"

تتوقّع دار #كارتيي #Cartier أن تلقى ساعتها الجديدة من مجموعة Santos رواجاً كبيراً في أسواق الشرق الأوسط.

وكانت هذه الدار الفرنسية العريقة والمتخصصة في صناعة المجوهرات و #الساعات والمشغولات الجلديّة، قد أطلقت هذه الساعة الجديدة في اليوم الثالث من فعاليات "الصالون الدولي للساعات الفاخرة" SIHH الذي يقام حالياً في مدينة جنيف السويسريّة، ويعتبر أهم معرض للساعات الفاخرة في العالم.

تطلق دار Cartier من خلال مشاركتها بهذا المعرض عدة تصاميم جديدة من الساعات، ولكنها تعتبر أن #Santos_de_Cartier هي الأهم من بينها.

وقد صرّح المسؤولون في الدار بهذا المجال: "سيكون هناك قصة حب بين الشرق الأوسط وساعة Santos"، خاصةً أنها تجمع بين 3 مزايا في التصميم هي: الأناقة، والراحة، والطابع العملي.

إن تصميم ساعة Santos المربّع يضفي عليها أناقةً عصرية، أما رقّتها فتؤمن لها مزيداً من الراحة عند الارتداء، فيما تسمح آليّة QuickSmith التي تؤمن سهولة تغيير سوارها من معدني إلى جلدي بمنحها طابعاً عملياً محبّباً.

كما أن سوارها المعدني يتميّز بتزويده بآليّة SmartLink التي تسمح بتصغيره وتكبيره بسهولة فائقة من قبل الشخص الذي يرتديه.

ومن مميزات هذه الساعة أنها ستكون مزوّدة بسوارين معدني وآخر جلديي يمكن اختياره من بين 17 لوناً مختلفاً. تعرّفوا على التصميم الجديد لساعة Santos de Cartier فيما يلي.