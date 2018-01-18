13 وسيلة تؤمن عناية إضافيّة لبشرتك في الشتاء

من الطبيعي أن تعاني بشرتكِ من الجفاف وتظهر عليها علامات التعب في فصل الشتاء. ولذلك فهي تحتاج في هذه المرحلة إلى عناية خاصة تؤمن لها ما تحتاجه من ترطيب وتغذية إضافيين. ولتسهيل هذه المهمة عليكِ، جمعنا لك هذه النصائح السهلة والعملية طبقي منها ما يناسبك للحصول على بشرة بملمس الحرير.

1. اشربي الماء:

رطبي بشرتك من الداخل عن طريق شرب الكثير من الماء. احملي زجاجة من الماء معك أينما ذهبت حين تخرجين. شاي الأعشاب رائع أيضا حين يكون الجو بارداً. واظبي على ترطيب جسمكِ من الداخل وسرعان ما ستكتسب بشرتكِ توهجاً صحياً. لذا اشربي الماء باستمرار ولا تدعي بشرتك تشعر بالعطش.

2. رطبي الهواء:

أحد الخيارات الجيدة هي إعادة الرطوبة إلى الهواء عند التواجد في أجواء يكثر فيها استعمال أدوات التدفئة أو التبريد. ويساعد جهاز الترطيب على إبقاء بشرتك ناعمة بدلا من أن تكون جافة ومتشققة. يمكنك شراء جهاز ترطيب الهواء من أي متجر خاص بالأدوات المنزلية.

3. قشري بشرتك:

يساعد مقشر الوجه الجيد على التخلص من خلايا الجلد الميتة من الجسم والوجه. أضيفي هذه الخطوة إلى روتين تنظيف بشرتك مرة أسبوعيا. فلن تشعري فقط أن بشرتك نضرة بل ستتحرر أيضاً من الخلايا الجافة القديمة وتصبح جاهزة للتفاعل مع فوائد مكونات الكريمات المرطبة والمغذية.

4. اختاري مرطبا أساسه الزيت:

يساعد هذا المرطب على حماية الجلد من فقدان الرطوبة. اختاري مرطب على شكل مرهم لأنه يحتوي على 80% من الزيت. وقد تميل الكريمات ومستحضرات اللوشن إلى تجفيف البشرة بدلا من الحفاظ على ترطيبها ونعومتها.

5. لا تستغني عن الواقي الشمسي:

لا تتخلي عن استخدام الواقي الشمسي فقط لأن الصيف قد انتهى. فقبل أن تغادري منزلك ضعي واقي شمسي يحتوي على عامل وقاية من الشمس بدرجةSPF15 أو أكثر. فهو يحمي البشرة من الاعتداءات المناخية. أو يمكنك اختيار منتج مرطب يحتوي على واقي شمسي.

6. تناولي زيت بذر الكتان:

على الرغم أن طعمه ليس رائعا، إلا أن زيت بذر الكتان يرطب جسمك من الداخل. وبما أنه غني بالأحماض الدهنية الأساسية فهو مفيد جدا لصحتك. ويتوفر على شكل زيت وكذلك على شكل كبسولات.

7. اعتمدي حمام الزيوت:

أخذ حمام بزيت الجوجوبا أو زيت اللوز الحلو يبعث على الاسترخاء. فليس من الضروري أن تحتفظي بهذه الزيوت للعطلات. غذي بشرتك عن طريق إضافة بضع قطرات من هذه الزيوت إلى حمامك اليومي، وسيكون لهذا مفعول السحر على بشرتك.

8. لا تفرطي في استخدام مجفف الشعر:

للأسف، فإن مجفف الشعر ليس صديقك في الشتاء. جربي تسريحة الشعر المبعثر أو المتموج هذا الموسم. فالهواء الساخن يجفف فروة رأسك وقد يهيج البشرة أيضا. لذا تخلي عن مجفف الشعر في الشتاء قدر المستطاع.

9. لا ترطبي شفتيك بلسانك:

لعق الشفاه يؤدي إلى تشققهما أكثر. استخدمي مرطب شفاه تحتفظين به دائماً في حقيبتك وضعيه حين تشعرين بالحاجة إلى ذلك.

10.اختاري مستحضراتك بعناية:

بشرة الجسم الجافة تكون حساسة عادةً، وبما أن الشتاء يساعد على تفاقم هذه الحالة، فهي تتطلب منك عناية كبيرة. وأفضل طريقة لعلاج البشرة الجافة هي تجنب استخدام الكريمات ومستحضرات اللوشن التجارية التي تحتوي على الزيوت المعدنية وغيرها من المنتجات النفطية. فالكريمات ومنتجات العناية بالبشرة التي أساسها مكونات طبيعية مضادة للحساسية هي أفضل ما يمكن أن تستعملينه لهذا النوع من البشرات.

في كل صباح بعد الاستحمام، اربتي على جسمك كله زيت جوز الهند البكر، أو زبدة الكاكاو، أو زبدة الشيا. فهي تحتوي على مكونات مغذية طبيعية، مثل الزيوت الأساسية، وفيتامينات A و C و D و E المفيدة للبشرة والبروتين.

11.تجنبي مياه الصنبور:

إذا كانت بشرة وجهك جافة، حاولي عدم غسلها بمياه الصنبور التي تحتوي غالبا على الكلور والفلور ومواد كيميائية أخرى غير مرغوب بها. بدلا من ذلك، استخدمي المياه المعدنية الباردة أو نظفي وجهك بلوشن خالي من الكحول أو ملطف أو حليب منظف مصنوع من مكونات طبيعية.

هذه المكونات تنعش البشرة الجافة بلطف دون أن تهيجها، وتحترم في الوقت نفسه توازن الرطوبة في الجلد. وتزيل الملطفات والحليب المنظف بفعالية الشوائب اليومية والماكياج، وتطهر المسامات، وتنظف البشرة الجافة وتتركها ناعمة ومرطبة.

12.استخدمي صابون الشوفان:

إذا كانت بشرتك جافة وتتهيج بسرعة، حاولي تقليل وقت الاستحمام أو الشاور- يقترح بعض أخصائيي الأمراض الجلدية أن لا تقضي أكثر من ثلاث دقائق يوميا في الماء! استخدمي ألطف صابون متوفر ولا تفرطي في استخدامه. كما ينصح بعدم فرك البشرة الجافة. بدلا من ذلك، استخدمي مرة أسبوعيا صابون الشوفان اللطيف، الذي يقشر بشرتك بلطف دون أن يؤدي إلى تهيجها.

بعد الاستحمام، لا تفركي البشرة بالمنشفة، بل جففيها عن طريق الربت. ضعي زيت طبيعي أو زبدة تجميلية حين تكون بشرتك لا تزال رطبة، وركزي بشكل خاص على الجزء السفلي من الساقين حيث يكون الجلد أكثر جفافا.

13. استهلكي الزيوت المفيدة:

إذا كانت بشرتك أو فروة رأسك تنتج بقع جافة متهيجة وتسبب الحكة، ابذلي قصارى جهدك لتجنب خدشها. ضعي زبدة الشيا أو زيت جوز الهند عدة مرات في اليوم وحاولي منع وصول الماء إلى المناطق المتهيجة. البشرة الجافة عرضة أيضا للأكزيما وغيرها من حالات الجلد المزعجة. ومن الإجراءات الوقائية المفيدة بهذا الصدد هي إدراج الزيوت الأساسية في نظامك الغذائي ومنها الزبدة العضوية، وزيت كبد سمك القد، وأوميغا3، والبيض، وزيت جوز الهند، وأسماك المياه الباردة الطازجة.