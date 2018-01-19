أزياء جورج حبيقة تحمل رسائل إيجابية متوهجة

في مجموعتها من الأزياء الجاهزة لما قبل خريف 2018، تقدم دار جورج حبيقة تصاميم أنثوية بامتياز تتوجه لامرأة ملتزمة بحبها للحرية ومواكبة لروحية العصر.

28 إطلالة تضمنتها هذه المجموعة بقي من خلالها المصمم جورج حبيقة وفياً لأسلوبه الفريد في التصميم. فقد حرص على الجمع بين القصات الرومانسية واللمسات الجريئة مستعملاً أقمشة ناعمة وفاخرة في الوقت نفسه. وقد أتت انسيابية الخطوط، وحيوية الكشاكش لتزين شفافية خامات اختبأت وراء تطريزات ناعمة وأحجار براقة، على شكل أزهار ونجوم تم تنفيذها بإتقان على يد حرفيين ماهرين في مشاغل الدار.

لإرضاء كافة متطلبات المرأة العصرية في مجال الأناقة، تضمنت هذه المجموعة أثواب كوكتيل تميزت بألوان أحادية وتدرجات مرهفة من الأزرق والمشمشي والأسود، أما الأثواب الطويلة فتألقت بتصاميم وتفاصيل مترفة حملت رسائل إيجابية حتى عندما تم تنفيذها باللون الأسود الذي تزين بلمسات الأشعة الذهبية كدعوة لاستكشاف آفاق جديدة.

تعرفوا على بعض إطلالات هذه المجموعة فيما يلي.