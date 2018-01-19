نجوم يحتفلون بعيد ساعات IWC الـ150..فكيف كانت إطلالتهم؟

احتفلت دار #IWC_Schaffhausen بعيدها الـ150 من خلال حفل عشاء ضخم دعت إليه نخبة من #النجوم العرب والعالميين من أصدقاء العلامة. أقيم هذا الحفل في جنيف على هامش فعاليات #الصالون_الدولي_للساعات_الفاخرة SIHH حيث تم عرض مجموعة Jubilee التي تضمّنت 27 قطعة نادرة من إصدارات خاصة قدمتها الدار خلال مسيرتها.

تألّقت في هذا الحفل النجمة التونسية هند صبري التي ارتدت ثوباً حمل توقيع المصمم اللبناني إيلي صعب. فيما اختارت مقدمة البرامج جيسيكا قهواتي ثوبها الأسود اللمّاع من Saint Laurent. أما مقدمة البرامج ريّا أبي راشد فاختارت ثوباً طويلاً باللون الأخضر الباهت من دار باسيل صودا.

وقد لفتنا حضور النجم برادلي كوبر أحدث سفراء ساعات #IWC والنجمة الأسترالية كايت بلانشيت التي اختارت ثوباً من الترتر الأزرق من Preen. وقد بدت النجمة التركية توبا بويوكوستون في منتهى الأناقة بثوب من الترتر الأحمر، كما تألّقت النجمة الهنديّة سونام كابور بثوب عاري الكتفين باللون الزهري، أما العارضة أدرينا ليما فتألّقت بثوب مخملي باللون الأسود، فمن كانت الأكثر أناقةً من بينهن؟