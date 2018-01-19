كايت موس وناومي كامبل في عرض أزياء لوي فويتون.. للرجال

لفت #عرض_الأزياء الأخير لدار #لوي_فويتون الخميس في أسبوع الموضة الرجالية في باريس الأنظار مع اعتلاء كايت موس وناومي كامبل المنصة ووجود نجم كرة القدم البرازيلي نيمار والزوجين بيكهام بين الحضور.

وقدّم المدير الفني المكلف مجموعات #الأزياء_الرجالية في الدار كيم جونز، مجموعة خريف وشتاء 2018 مستوحاة من الفضاءات الواسعة والأزياء غير الرسمية. وكان جونز قد أعلن الأربعاء مغادرته قريباً دار السلع الفاخرة هذه.

قد انتهى العرض وسط تصفيق الحضور وصيحاته عندما اختفى العارضون الرجال لتحل محلهم العارضتان البريطانيتان الشهيرتان #ناومي_كامبل و #كايت_موس وقد ارتديتا معاطف مقاومة للمياه مخصورة جداً تحمل شعار الدار.

ورافقت العارضتان الشهيرتان بعد ذلك المدير الفني إلى المنصة لإلقاء التحية على الحضور الذي تضمن نجم باريس سان جرمان نيمار وزميله كيفن تراب، فضلاً عن نجم كرة القدم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام وزوجته فيكتوريا وابنهما بروكلين.