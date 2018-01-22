جيش "بالمان" يرفض التطوّر ويدعو للثورة

الحيويّة والديناميكيّة هما الصفتان التي تتبادر مباشرةً إلى الأذهان عند مشاهدة عرض Balmain لخريف 2018 الذي تمّ تقديمه مؤخراً ضمن فعاليات #أسبوع_باريس للأزياء الرجالية.

ورغم كون هذه المجموعة رجالية بامتياز إلا أن " #جيش_بالمان"، كما يحلو لأوليفييه روستينغ المدير الإبداعي للدار أن يسمّيه، تضمّن مجموعة كبيرة من العارضين والعارضات قدّموا 97 إطلالة شبابيّة اختلطت فيها القطع الكلاسيكيّة لهذه الدار الفرنسيّة العريقة مع اللمسات التي تمحي الفوارق بين الجنسين في مجال الأناقة.

عبارة " #الموضة ليست تطوراً بل ثورة" التي ظهرت على أحد تصاميم هذه المجموعة شكّلت شعاراً أساسياً انطلق منه روستينغ لتقديم تصاميم تواكب التطوّر الرقمي الذي يغزو حياتنا على كافة المستويات.

وتوجّه روستينغ بشكل أساسي في تصاميمه إلى جيل الألفيّة الذي أصبح يُعرف بالـ Millennials معتبراً نفسه واحداً من أفراده. فاستعمل اللمسات العسكريّة في #التصاميم والألوان ونسّقها هذه المرة مع خامات معدنيّة ولمسات برّاقة دخلت على الأزياء الرجالية مضيفةً عليها لمسات ديناميكية.

واستعانت دار Balmain في مجموعتها الجديدة بخامة الPVC المعروفة أيضاً بالفينيل ذات اللمعان الفائق لإضفاء طابعاً مستقبلياً على أزياء اصطبغت معظمها بالأسود. كما ركّزت على الخامات الشبكيّة التي تمّ استعمالها في الأزياء النسائيّة والرجاليّة على السواء.

أما الرسالة التي أراد أوليفييه روستينغ أن يوصلها من خلال هذه المجموعة من الأزياء، فقد لخّصتها العارضة المخضرمة سيندي كراوفورد بعد أن شاهدت العرض حيث قالت: " المصمم الناجح لا يكتفي بتصميم الأزياء بل يضع رؤيا تنقلنا إلى عالم من الأحلام. ما أحبّه في أوليفييه أنه يبحث دائماً من خلال أزيائه على إبراز قوة الرجل والمرأة، ويمحو الفوارق التي يرسمها المجتمع بينهما." تعرّفوا على أبرز إطلالات مجموعة Balmain الرجالية لخريف 2018 فيما يلي: