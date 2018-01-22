هكذا أطلّت النجمات على البساط الأحمر لحفل SAG Awards

شهدنا مساء أمس الأحد، واحداً من أبرز #المناسبات على الروزنامة الفنيّة العالميّة. إنه حفل Screen Actor Guild (SAG) Awards الذي أقيم بنسخته الـ24 في مدينة لوس أنجلوس الأميركية لتكريم أنجح نجوم ونجمات السينما والتلفزيون في #هوليوود. تألّقت النجمات كالعادة على #البساط_الأحمر للحفل بإطلالات اخترنها من أشهر دور #الأزياء العالمية. تابعي في ما يلي أجمل أزيائهن واستوحي منها لمناسباتكِ المقبلة:

- تألّقت النجمة الأسترالية نيكول كيدمان بثوب باللون البرونزي المعدني تزيّن بوردة كبيرة عند الكتف حمل توقيع Armani Prive.

- اعتمدت الممثلة والعارضة الأميركية يارا شاهدي جامبسوت عاري الكتفين باللون #الأسود ترافق مع ذيل طويل من Ralph Lauren. وقد نسّقت إطلالتها مع مجوهرات ماسيّة من Tiffany&Co.

- اختارت الممثلة الأميركية أليسون ويليامز ثوباً عاري الكتفين باللون الفضي تزيّن بالشراريب وحمل توقيع دار Ralph&Russo البريطانية.

- بدت الممثلة والمنتجة الأسترالية مارغو روبي في منتهى الأناقة بثوب تزيّن بالريش عند الخصر من Miu Miu نسّقته مع مجوهرات ماسيّة من Tiffany&Co وحقيبة فضيّة من Jimmy Choo.

- اختارت الممثلة الأميركية كايت هادسون من Valentino ثوباً زهرياً غطّته طبعة القلوب السوداء. وقد تزيّن بالدانتيل عند الصدر وبحزام أسود مخمليّ طوّق الخصر.

- تألّقت الممثلة الكينيّة لوبيتا نيونغو بثوب من الترتر الفضي غطّاه وشاح من التول الأسود تزيّن عند الأسفل بالريش من دار Ralph&Russo فيما تألّقت بمجوهرات ماسيّة من Niwaka.

- اعتمدت الممثلة الأميركية كريستن بيل ثوباً عاري الكتفين باللون الوردي تزيّن بالورود وحمل توقيع J. Mendel.

- اختارت أوليفيا مان ثوبها العاري الكتفين من دار Oscar de la Renta. وقد اختلط فيه إشراق الترتر الفضي مع أناقة الأسود.

- بدت الممثلة والمغنية الأميركية كوني بريتون مشرقة في ثوب من الترتر المعدني بلون الذهب الوردي اختارته من Elisabetta Franchi.

- اعتمدت النجمة ريز وثيرسبون ثوباً عاري الكتفين باللون الأخضر الداكن حمل توقيع Zac Posen نسّقته مع مجوهرات ماسيّة من Gismondi Jewels.