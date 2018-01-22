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هكذا أطلّت النجمات على البساط الأحمر لحفل SAG Awards

المصدر: العربية.نت - رانيا لوقا
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شهدنا مساء أمس الأحد، واحداً من أبرز #المناسبات على الروزنامة الفنيّة العالميّة. إنه حفل Screen Actor Guild (SAG) Awards الذي أقيم بنسخته الـ24 في مدينة لوس أنجلوس الأميركية لتكريم أنجح نجوم ونجمات السينما والتلفزيون في #هوليوود. تألّقت النجمات كالعادة على #البساط_الأحمر للحفل بإطلالات اخترنها من أشهر دور #الأزياء العالمية. تابعي في ما يلي أجمل أزيائهن واستوحي منها لمناسباتكِ المقبلة:

- تألّقت النجمة الأسترالية نيكول كيدمان بثوب باللون البرونزي المعدني تزيّن بوردة كبيرة عند الكتف حمل توقيع Armani Prive.

- اعتمدت الممثلة والعارضة الأميركية يارا شاهدي جامبسوت عاري الكتفين باللون #الأسود ترافق مع ذيل طويل من Ralph Lauren. وقد نسّقت إطلالتها مع مجوهرات ماسيّة من Tiffany&Co.

لوبيتا نيونغو لوبيتا نيونغو
مارغو روبي مارغو روبي
يارا شاهدي يارا شاهدي
أليسون ويليامز أليسون ويليامز

- اختارت الممثلة الأميركية أليسون ويليامز ثوباً عاري الكتفين باللون الفضي تزيّن بالشراريب وحمل توقيع دار Ralph&Russo البريطانية.

- بدت الممثلة والمنتجة الأسترالية مارغو روبي في منتهى الأناقة بثوب تزيّن بالريش عند الخصر من Miu Miu نسّقته مع مجوهرات ماسيّة من Tiffany&Co وحقيبة فضيّة من Jimmy Choo.

- اختارت الممثلة الأميركية كايت هادسون من Valentino ثوباً زهرياً غطّته طبعة القلوب السوداء. وقد تزيّن بالدانتيل عند الصدر وبحزام أسود مخمليّ طوّق الخصر.

- تألّقت الممثلة الكينيّة لوبيتا نيونغو بثوب من الترتر الفضي غطّاه وشاح من التول الأسود تزيّن عند الأسفل بالريش من دار Ralph&Russo فيما تألّقت بمجوهرات ماسيّة من Niwaka.

النجمة نيكول كيدمان تصل إلى الحفل برفقة زوجها كايث أوربن النجمة نيكول كيدمان تصل إلى الحفل برفقة زوجها كايث أوربن
أوليفيا مان أوليفيا مان
ريز وثيرسبون ريز وثيرسبون
كوني بريتون كوني بريتون

- اعتمدت الممثلة الأميركية كريستن بيل ثوباً عاري الكتفين باللون الوردي تزيّن بالورود وحمل توقيع J. Mendel.

- اختارت أوليفيا مان ثوبها العاري الكتفين من دار Oscar de la Renta. وقد اختلط فيه إشراق الترتر الفضي مع أناقة الأسود.

- بدت الممثلة والمغنية الأميركية كوني بريتون مشرقة في ثوب من الترتر المعدني بلون الذهب الوردي اختارته من Elisabetta Franchi.

- اعتمدت النجمة ريز وثيرسبون ثوباً عاري الكتفين باللون الأخضر الداكن حمل توقيع Zac Posen نسّقته مع مجوهرات ماسيّة من Gismondi Jewels.

كلمات دالّة

#المناسبات, #هوليوود, #البساط الأحمر, #الأزياء, #الأسود

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