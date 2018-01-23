الأناقة تنبعث من الرياضيات في أزياء طوني ورد

قدّم المصمم اللبناني، #طوني_ورد، مجموعته الجديدة من #الأزياء الراقية ضمن فعاليات أسبوع باريس للكوتور. وقد تضمّن عرضه 40 إطلالة تليق بأفخم مناسبات الصيف المقبل.

حملت هذه المجموعة اسم "الفراكتلات" Fractals، وقد بحث المصمم عن مصادر وحي لها في عالم الرياضيات حيث يبرز نمط الفراكتلات اللانظامي بأشكاله المتكسّرة التي تختلف عن الأشكال الهندسيّة الأخرى، بسبب الطريقة التي تتدرّج بها زيادةً أو نقصاناً. وهي تحمل في طيّاتها معنى اللانهاية، أما أبرز مثال عليها فالبلورات التي تتكون منها ندفات الثلج.

هذه الأشكال التكسيرية تحيط بنا في كل مكان: على الأشجار، في الأنهار، والغيوم، والأصداف... نجد فركتلات مثيرة للاهتمام ومعقّدة إلى حدّ ما إذ إنها تنشأ من المعادلات الرياضية الفوضويّة وتقوم على مبدأ التكرار. وقد حرص المصمم طوني ورد على أن تنعكس هذه الأنماط اللانظاميّة تكراراً على تصاميمه بحيث يشكّل كل تكرار خطوطاً عشوائيّة وفريدة مشابهة جداً للشكل الأولي الأساسي ولكن يتخلّلها العديد من الاختلافات اللامتناهية.

في مجموعته من الأزياء الراقية لربيع وصيف2018 حرص المصمم على أن تكون هذه الأشكال المتكررة مشغولة يدوياً بحرفيّة عالية. وقد نفّذها على الأثواب المصنوعة من الحرير، والأورغنزا، والتول المطرّز، والساتان المقطّع، والتي تلوّنت بالتدرجات المشرقة كالزهري، والأرجواني، والبيج، والأخضر، والأبيض الكريمي مما يبعث الضوء في المجموعة ويضفي عليها طابعاً صيفياً منعشاً.

وقد أضاف التطريز اليدوي لمسات مترفة على أزياء المناسبات والسهرات كما على ثوب الزفاف الأبيض العاري الكتفين، الذي اختتم المجموعة. تعرّفوا على بعض أجمل تصاميم طوني ورد من الخياطة الراقية للربيع والصيف المقبلين فيما يلي.