بالأبيض والأسود: رحلة إلى عالم الأحلام مع "ديور"

سورياليّة وحقيقيّة في الوقت نفسه، هكذا بدت مجموعة #ديور #Dior من #الأزياء_الراقية لربيع وصيف 2018 التي تمّ تقديمها في متحف رودان أمس الاثنين في أول أيام أسبوع باريس للكوتور.

في ديكور سوريالي غلبت عليه المربعات البيضاء والسوداء، وزيّنته أقفاص كبيرة ومجسّمات ضخمة من السيراميك لحواس الإنسان، قدّمت ماريا غرازيا كيوري المديرة الإبداعية للدار 73إطلالة تخلّلها في وسط العرض ظهور عروس Dior مرتديةً "كاب" تزيّن بالورود النافرة والريش.

تصاميم هذه المجموعة استوحتها كيوري من الحركة السوريالية التي تألّقت في بداية القرن العشرين. وهي قالت عنها: "السوريالية تتكلّم عن الأحلام، واللاوعي، وجسم المرأة وهي أمور قريبة جداً من عالم الموضة".

بالأبيض والأسود حلمت كيوري وحوّلت أحلامها إلى حقيقة اتخذت شكل أثواب تمّ تنفيذها بعدّة طبقات من الأقمشة، بدلات أيقونيّة، معاطف تزيّنت بنقاط البولكا أو بالرسوم الغرافيكيّة تميّزت جميعها بحرفيّة عالية في التصميم والتنفيذ.

بعض الأثواب اتخذت شكل قفص، وبعضها الآخر تزيّنت برسومات الطيور فيما ظهر الريش جلياً في تنفيذ العديد من الإطلالات بما فيها ثوب الزفاف. وقد أرادت كيوري من خلال ذلك أن توجّه دعوة إلى نساء العالم لكسر القيود وتحقيق الذات.

لفتتنا الإكسسوارات التي تزيّنت بها وجوه بعض العارضات وحملت توقيع مصمم القبعات البريطاني الشهير ستيفن جونز، كما لفتتنا الجوارب الشبكيّة السوداء التي ارتدتها العارضات فوق أحذيتهن الذهبيّة. تعرّفوا على بعض أجمل إطلالات Dior من الأزياء الراقية للربيع والصيف المقبلين فيما يلي.