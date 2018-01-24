ساعة جديدة من "بولغاري" بإصدار محدود من 5 قطع فقط

أحدث إصدارات دار #بولغاري Bulgari في مجال صناعة الساعات الفاخرة يحمل اسم Divas’ Dream Minute Repeater. وهو عبارة عن تصميم تلتقي فيه صناعة المجوهرات الفاخرة مع صناعة الساعات المتطوّرة، تم تنفيذه بالذهب الوردي عيار 18 قيراطاً وترصيعه بـ4.83 قيراط من الماس.

تتميّز هذه الساعة بطابعها الرومانسي الروماني، وهي أكثر من مجرّد آلة لقياس الزمن مزوّدة بأكثر المنظومات تعقيداً وتطوراً كونها تتمتع بشخصيّة #المجوهرات الراقية من خلال علبتها الرقيقة المصنوعة من الذهب الوردي والمرصعة بالماس. أما قرصها المنقّط بالذهب فمطلي بتقنيّة طلاء Urushi الياباني. وهي تحتضن آلية "مكرّر الدقائق" الأكثر تعقيداً في عالم صناعة الساعات.

تم تزويد هذه #الساعة بآلية حركة فاخرة من طراز Finissimo التي تُعدّ الأشدّ نحافة على صعيد العالم، وهي تتمتع بمجموعة من المزايا النادرة المتناسقة التي اجتمعت في هذا الإنجاز الإبداعي، ما دعا Bulgari لإصداره بمجموعة محدودة جداً لا تضم سوى 5 ساعات فقط. وهي تترافق مع حزام من جلد التمساح الأسود يتم إغلاقه بمشبك من الذهب المرصّع بالماس.

ساعة ديفاز دريم فينيكس

من #الساعات الجديدة التي تنضم إلى مجموعة Divas’ Dream ساعة Divas’ Dream Tourbillon Phoenix التي تجسّد أسطورة طائر الفينيق الذي يُبعث مجدداً إلى الحياة بعد أن تلتهمه ألسنة النيران.

تستوحي هذه الساعة إلهامها من جمال مدينة روما ومن الفسيفساء التي تزيّن حمامات كركلا الشهيرة. أما علبتها فتحتضن آلية ساعة رقيقة تأتي بنحافة قرصها المخرّم جزئياً والمطلي كلياً باليد، حاملاً صورة طائر الفنيق محاطاً بألسنة اللهب المتعددة. ويستغرق تلوين هذا القرص 3 أيام من العمل الدقيق الذي يتطلّب براعة مهنية فائقة.

تتميّز هذه الساعة بمقبضين وعلبة من الذهب الزهري قطرها 37 ملم ومرصّعة بـ76 حبة من الماس. أما تاجها الذهبي فتزيّنه قطعة من حجر الروبليت، وهي تأتي مقاومة للماء حتى عمق 30 متراً ويرافقها حزام من جلد التمساح الأحمر يتم إغلاقه بمشبك من الذهب الزهري مرصع بالماس. ويتوفر هذا التصميم بإصدار محدود يقتصر على 50 ساعة فقط.