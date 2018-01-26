الملكة رانيا تلفت بأناقتها في منتدى دافوس

ترافق رانيا ملكة الأردن زوجها الملك عبدالله وابنها الأمير حسين إلى منتدى دافوس الاقتصادي الذي يقام حالياً في جبال الألب السويسرية. وقد لفتت #ملكة_الأردن الأنظار خلال مشاركتها بفعاليات هذا المنتدى، بإطلالاتها العصرية، البسيطة والراقية على السواء. فما هي الدروس التي يجب أن نتعلّمها من أناقتها:

- تهوى الملكة رانيا تنسيق إطلالاتها الكلاسيكية مع لمسات مبتكرة، كما هي الحال عندما نسّقت ثوبها الأخضر الزمردي المزيّن بالشراريب مع أقراط ماسيّة للأذنين تميّزت بتصميمها الهندسي وحملت توقيع مصمم #المجوهرات رالف مصري.

- تعتمد #الملكة_رانيا في العديد من إطلالاتها على خلطات لونيّة مفاجئة، كما في إطلالتها التي نسّقت فيها قميصاً حريرياً باللون الكحلي مع تنورة طويلة باللون البرغندي تزيّنت بكسرات تتفتّح على اللون الليلكي. وقد اختارت تنسيق أزيائها مع حذاء رمادي تزيّن بالخطوط المتعرجة.

- الإطلالات الأحادية اللون تبقى المفضّلة لدى الملكة رانيا، ولكنها في هذه الحالة تعتمد على التنويع في الخامات كما في إطلالتها الكريميّة التي نسّقت فيها تنورة مزيّنة بالأزرار على الجانبين مع كنزة صوفيّة باللون نفسه. وقد حدّدت خصرها بحزام جلدي باللون البني الداكن تناسق بامتياز مع حذاء عالي الساق يناسب الأجواء المثلجة في دافوس.

- تحسن الملكة رانيا تنسيق خامة الجلد الطبيعي مع إطلالاتها الكلاسيكية ذات الطابع العصري كما هي الحال مع هذه التنورة من الجلد باللون البني الفاتح التي حرصت على تنسيقها مع قميص حريري باللون الأزرق الفاتح.