هذه أغرب خلطات لونية ظهرت في أسبوع الموضة

قدّمت دار Valentino مجموعتها من #الأزياء الراقية لموسمي ربيع وصيف 2018 ضمن فعاليات #أسبوع_باريس لأزياء الكوتور. وقد اعتمدت للمناسبة لوحة ألوان جريئة كانت أول ما لفت أنظار الحضور ونقّاد #الموضة، ولكنها ليست العنصر الوحيد الذي يستحقّ التنويه إليه في هذا العرض.

خلطات لونيّة متوازنة رغم جرأتها، اعتمدها المدير الإبداعي في الدار بييرباولو بيتشيولي فرأيناه يجمع بين الوردي والخردلي والأبيض والبنفسجي أو بين الوردي والأحمر والبيج.. بأناقة عصرية لافتة. وهو اعتمد على الأحجام الكبيرة، والكشاكش الضخمة، والأكمام المنتفخة، والسراويل الواسعة، والأحزمة العريضة ليقدّم رؤيته الخاصة لموضة تفرض نفسها بكلّ ثقة.

بدت هذه #المجموعة عصرية بامتياز، ولكنها في الحقيقة بحثت عن مصدر وحي لها في تاريخ الموضة. وقد صرّح بيتشيولي في هذا المجال: "إن تاريخ الخياطة الراقية هو السبب الأساسي لحضورها المؤثّر في أيامنا هذه". ولكن العودة إلى الجذور لا تعني الوقوع في فخ التكرار بالنسبة لدار Valentino بل أتت أشبه بولادة جديدة لهذه الدار من خلال تقديم مجموعة مبتكرة، جريئة وعصرية على كلّ #المستويات. تعرّفوا على بعض أجمل تصاميمها فيما يلي: