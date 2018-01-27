تحوّلي إلى أميرة إغريقيّة في أزياء جورج حبيقة

عرض #المصمم_اللبناني العالمي #جورج_حبيقة مجموعته من الخياطة الراقية الخاصة بربيع وصيف 2018 ضمن فعاليات #أسبوع_باريس للموضة. وقد بحثت تصاميمه عن مصدر إلهام لها في روائع الحضارة اليونانيّة بما تتميّز به غنى ثقافي، وتنوّع تراثي، وفلسفة حياة.

وحوّل حبيقة أشكال المعابد الإغريقيّة القديمة إلى ثنيات زيّن بها أثواب المناسبات. وقد اختار التطريزات اللامعة لإضافة لمسات من البريق على الأقمشة الفاخرة، واستعان بحبيبات الكريستال التي تراقصت على زخرفات تذكّر بالجداريات المنحوتة لمشاهد من الميتولوجيا اليونانيّة.

اختار حبيقة حبيبات اللؤلؤ لإضفاء الإشراق على تصاميمه، التي زيّنها أيضاً بقطع جلديّة مزخرفة باللايزر على شكل أوراق نباتات وأكاليل من الغار. أما لوحة الألوان التي اعتمدها فجأت مستوحاة من الأنوار المتلألئة على سطح المياه، ألوان الأواني الخزفيّة وتدرّجات الرخام المصقول، والبرونز المذهّب.

ولتبدو إطلالات المناسبات متكاملة، نسّق حبيقة أزيائه مع إكسسوارات مبتكرة. فتزيّنت الخواتم والأقراط بأجنحة ملائكيّة، أما الخطوط الأنيقة لأوراق الغار فطوّقت الرؤوس بفخامة ملوكيّة. فيما استعملت شرائط الصنادل الإغريقيّة لتزيّن الأساور والأحذية المشغولة بلمسات فنيّة.

واختتم المصمم حبيقة عرض أزيائه كالعادة بثوب زفاف أميريّ ارتدته إلهة إغريقيّة التفّت بوشاح من الدانتيل تمّ تطريزه يدوياً في مشاغل الدار على يد حرفيين يتمتعون بمهارة عالية في هذا المجال، فتحوّل هذا الثوب إلى قطعة فنيّة أنيقة وثمينة تليق بفرحة العمر.